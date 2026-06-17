L’Italia dell’innovazione si mette in mostra a Parigi. Da oggi al 20 giugno il Parc des Expositions di Porte de Versailles ospita VivaTech 2026, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla tecnologia, alle startup e all’innovazione digitale, giunta quest’anno alla sua decima edizione.

Con oltre 14.000 startup presenti, più di 180.000 visitatori attesi, circa 3.600 investitori e la partecipazione delle principali multinazionali del settore hi-tech, l’evento francese rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per chi guarda al futuro dell’economia globale e della trasformazione digitale.

Anche quest’anno l’Italia sarà tra i protagonisti grazie al Padiglione Nazionale organizzato dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Uno spazio che ospiterà 44 startup italiane selezionate per rappresentare le eccellenze dell’ecosistema innovativo nazionale.

Accanto alle giovani imprese saranno presenti anche cinque partner strategici: Invest in Italy, il progetto promosso da ICE e Invitalia per attrarre investimenti esteri nel nostro Paese; NetVal, il network che valorizza la ricerca universitaria italiana; Art-Er per l’Emilia-Romagna; Select FVG per il Friuli Venezia Giulia; e Yes Milano, l’agenzia di promozione internazionale del capoluogo lombardo.

Le startup presenti a Parigi rappresentano un campione significativo della crescita tecnologica italiana e coprono numerosi settori strategici. L’organizzazione del Padiglione Nazionale prevede quattro grandi aree tematiche: AI Solutions and Digital Sovereignty, Deep Tech and Industry 5.0, Digital Experience, Lifestyle & EduTech e GreenTech, Sustainability and Smart Cities.

L’obiettivo è mostrare al pubblico internazionale la capacità dell’Italia di innovare in ambiti che spaziano dall’intelligenza artificiale alle tecnologie industriali avanzate, dall’educazione digitale alla sostenibilità ambientale.

Ad arricchire la partecipazione italiana sarà l’Arena Italia, uno spazio dedicato a incontri, conferenze e sessioni di pitching durante le quali le startup avranno l’opportunità di presentare i propri progetti a investitori, aziende e stakeholder internazionali.

La presenza italiana a VivaTech arriva in un momento particolarmente positivo per l’ecosistema nazionale dell’innovazione. I numeri confermano infatti una crescita costante del settore.

Nel 2025 in Italia si contavano oltre 12.000 startup innovative e più di 3.160 PMI innovative, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Continua inoltre ad aumentare il numero degli incubatori certificati, che hanno raggiunto quota 68, segnale di un sistema sempre più strutturato e capace di accompagnare la crescita delle nuove imprese tecnologiche.

Particolarmente significativo anche l’andamento del mercato del venture capital. Nel 2025 gli investimenti complessivi hanno raggiunto circa 1,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 32% rispetto al 2024. Le operazioni concluse sono state 238, a testimonianza di un interesse crescente da parte degli investitori nei confronti dell’innovazione italiana.

Tra i comparti più dinamici figurano il Deep Tech e il settore Health & Life Science, che stanno attirando capitali e competenze grazie a progetti ad alto contenuto tecnologico e forte potenziale internazionale.

La partecipazione a VivaTech rappresenta quindi un’importante vetrina per il sistema Italia e un’opportunità concreta per rafforzare la presenza delle imprese innovative italiane sui mercati globali.

In un contesto sempre più competitivo, l’innovazione si conferma uno degli strumenti più efficaci per sostenere la crescita economica, attrarre investimenti e valorizzare il talento italiano nel mondo. E Parigi, per quattro giorni, sarà il palcoscenico ideale per raccontare questa nuova Italia che guarda al futuro attraverso tecnologia, ricerca e imprenditorialità.