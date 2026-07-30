È iniziata la raccolta del pomodoro San Marzano, uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura italiana e tra gli alimenti più apprezzati del Made in Italy nel mondo. Nell’Agro Sarnese-Nocerino, in Campania, questi sono giorni di intenso lavoro nei campi, dove una tradizione secolare continua a tramandarsi di generazione in generazione.

Definito da molti “l’oro rosso”, il San Marzano rappresenta oggi non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche una risorsa economica di primaria importanza. La Campania può contare su circa 60 varietà di pomodoro e porta i propri prodotti in oltre 50 Paesi, dalla Corea del Sud agli Stati Uniti, passando per l’Europa e numerosi mercati internazionali.

Una tradizione che si rinnova ogni estate

Come racconta un reportage pubblicato da la Repubblica, la raccolta del San Marzano conserva ancora oggi il fascino di un rito collettivo fatto di esperienza, rispetto della terra e passione.

Nella cooperativa Denicop di Sarno, che coltiva circa dieci ettari di terreno e produce fino a 8.000 quintali di pomodori, il momento della raccolta inizia sempre con il giudizio dei più esperti.

Sono Eduardo Aufiero, 94 anni, e il nipote Vincenzo Aufiero, 81 anni, a dare il via simbolico alle operazioni. Solo dopo il loro assenso i soci della cooperativa iniziano la raccolta, perpetuando una tradizione che unisce lavoro, memoria e cultura contadina.

Il segreto del San Marzano

La qualità del San Marzano nasce da un insieme di fattori unici.

Determinanti sono i terreni di origine vulcanica dell’Agro Sarnese-Nocerino, la particolare composizione del suolo, il clima favorevole e l’influenza mitigatrice del mare, elementi che conferiscono al pomodoro caratteristiche organolettiche difficilmente replicabili altrove.

«Le sue peculiarità sono strettamente legate al terreno vulcanico, al clima e al benefico influsso del mare», sottolinea Patrizia Spigno, presidente regionale di Slow Food.

Un simbolo del Made in Italy nel mondo

Negli anni il San Marzano è diventato uno degli ingredienti più richiesti dalle cucine di tutto il mondo, soprattutto per la preparazione della pizza napoletana, della pasta al pomodoro e di numerose ricette della tradizione italiana.

Il crescente successo internazionale testimonia la forza del comparto agroalimentare italiano, sempre più protagonista sui mercati esteri grazie alla qualità delle produzioni e alla tutela delle denominazioni d’origine.

Emigrazione e identità italiana

Il pomodoro San Marzano rappresenta anche un importante elemento di identità per milioni di italiani residenti all’estero.

Sono infatti numerosi i connazionali e i discendenti degli emigrati che continuano a ricercare i prodotti della tradizione italiana, contribuendo alla diffusione della cucina nazionale e rafforzando il legame con le proprie radici.

In questo senso, il San Marzano non è soltanto un’eccellenza agricola, ma anche uno dei più autentici ambasciatori del Made in Italy nel mondo, capace di raccontare la storia, la cultura e le tradizioni di un territorio che continua a conquistare le tavole internazionali.