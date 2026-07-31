I grandi concerti non sono più soltanto eventi musicali, ma veri e propri motori del turismo.
Da Ultimo a Jovanotti, dai Coldplay a Taylor Swift, fino a David Gilmour, la musica dal vivo sta trasformando il modo di viaggiare degli italiani, generando un impatto economico sempre più rilevante per città e territori.
Secondo una nuova infografica realizzata da Unicusano e anticipata dall’ANSA, il turismo legato ai concerti produce in Italia oltre 11 milioni di pernottamenti e un indotto economico stimato in 4,3 miliardi di euro, confermandosi uno dei fenomeni più significativi del settore turistico.
Il concerto è il motivo del viaggio
Lo studio evidenzia un cambiamento radicale nelle abitudini dei viaggiatori.
Se in passato si sceglieva una destinazione e poi si cercavano gli eventi da vivere durante la vacanza, oggi accade sempre più spesso il contrario: è il concerto a determinare la scelta della meta.
Per il 93-95% degli spettatori, infatti, la musica live rappresenta la ragione principale dello spostamento.
Non sorprende quindi che otto italiani su dieci si dichiarino disposti a viaggiare pur di assistere all’esibizione del proprio artista preferito.
Il biglietto diventa così il punto di partenza di un’esperienza che comprende trasporto, pernottamento, ristorazione e visite turistiche.
Oltre il biglietto: un volano per l’economia
L’impatto della musica live va ben oltre gli incassi dei concerti.
Nel 2025 gli spettacoli pop, rock e di musica leggera hanno registrato oltre 1,089 miliardi di euro di ricavi dalla vendita dei biglietti.
Ma il dato più significativo riguarda l’effetto sull’economia locale: per ogni euro speso per assistere a un concerto, ne vengono generati altri tre in hotel, ristoranti, trasporti, shopping e servizi.
Un fenomeno che sta cambiando il ruolo degli eventi musicali, sempre più centrali nelle strategie di promozione turistica delle città.
Milano guida la classifica
Tra le città italiane che beneficiano maggiormente del turismo musicale, Milano si conferma al primo posto con un impatto economico di 206,5 milioni di euro.
Seguono Roma, con 171,7 milioni, e Lucca, che grazie ai suoi grandi eventi live raggiunge 77,1 milioni di euro.
Anche le località balneari stanno sfruttando questo nuovo trend. In testa c’è Lido di Camaiore, che con il festival “La Prima Estate” ha generato un indotto di circa 7,55 milioni di euro.
Ogni artista muove un pubblico diverso
Lo studio mostra come ogni grande artista riesca ad attirare un pubblico con caratteristiche specifiche.
I concerti di Taylor Swift a Milano hanno richiamato il 77% di spettatori provenienti da fuori regione, mentre quasi un terzo del pubblico è arrivato dall’estero.
I Coldplay, con le date romane, hanno prodotto un impatto economico stimato in 111 milioni di euro, con il 49% degli spettatori che ha soggiornato mediamente 2,4 notti nella Capitale.
Per David Gilmour, invece, la spesa media dei partecipanti si è avvicinata agli 827 euro, generando oltre 60 milioni di euro di ricadute economiche.
Anche Jovanotti, dopo il successo del tour 2025 con 54 concerti sold out e oltre 591 mila spettatori, conferma il ruolo della musica come leva turistica con il Jova Summer Party 2026, che attraversa sette diverse destinazioni italiane.
Il fenomeno social cambia l’esperienza live
L’indagine evidenzia anche come i concerti siano diventati un fenomeno sempre più digitale.
Durante i grandi eventi, migliaia di spettatori seguono lo spettacolo attraverso maxischermi, riprendono video con lo smartphone e condividono l’esperienza sui social.
Secondo uno studio britannico citato da Unicusano, il 77% del pubblico registra video durante i concerti, con una durata media di circa 12 minuti, anche se soltanto il 31% li riguarderà successivamente.
Per quasi un partecipante su quattro, infatti, il valore principale consiste nel poter condividere in tempo reale la propria presenza all’evento.
Biglietti più cari, ma la domanda continua a crescere
Il mercato post-pandemico ha modificato anche il comportamento dei consumatori.
Se fino a pochi anni fa la soglia dei 60 euro rappresentava il limite psicologico per acquistare un biglietto, oggi prezzi superiori ai 100 euro per i concerti negli stadi vengono considerati normali.
Tra biglietti, trasporto, hotel e ristorazione, una sola serata può arrivare a costare anche 500 euro.
Nonostante ciò, il turismo musicale continua a crescere, confermandosi una delle tendenze più dinamiche del settore turistico e culturale, capace di generare ricchezza, attrarre visitatori e valorizzare i territori attraverso i grandi eventi dal vivo.