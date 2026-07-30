La riforma della legge elettorale torna ad accendere il dibattito sulla rappresentanza degli italiani nel mondo. Nel corso della discussione in Commissione Affari Costituzionali del Senato, il senatore del Partito Democratico Francesco Giacobbe, eletto nella Circoscrizione Estero Africa-Asia-Oceania-Antartide, ha espresso una netta contrarietà alle modifiche previste per il voto degli italiani residenti oltre confine.

Secondo Giacobbe, il testo in esame rischia di compromettere l’equilibrio della rappresentanza parlamentare costruito con la legge Tremaglia e di penalizzare milioni di connazionali residenti all’estero.

«Il Governo ha ignorato il parere del CGIE»

Nel suo intervento, il parlamentare ha ricordato che numerosi costituzionalisti ascoltati in Commissione hanno evidenziato come la riforma, pur essendo formalmente una legge ordinaria, intervenga su principi fondamentali della rappresentanza parlamentare.

Per questo motivo, ha sottolineato, sarebbe stato necessario acquisire il parere del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), consultazione che, secondo il senatore, non sarebbe stata richiesta.

«Diversi costituzionalisti auditi hanno evidenziato che la riforma incide su principi fondamentali della rappresentanza parlamentare, chiedendo inoltre che venga acquisito il parere del CGIE, che non risulta essere stato richiesto», ha dichiarato.

«Si creano cittadini di serie A e cittadini di serie B»

Per Giacobbe, uno degli aspetti più critici riguarda la modifica del sistema di rappresentanza degli italiani all’estero.

«Questa proposta introduce una discriminazione inaccettabile tra cittadini italiani. Senza modificare formalmente la Costituzione, crea nei fatti cittadini di serie A e cittadini di serie B, attribuendo al voto degli italiani all’estero un’efficacia diversa rispetto a quello espresso in Italia», ha affermato.

Il senatore ha ricordato come la legge Tremaglia avesse costruito un equilibrio tra rappresentanza proporzionale e territoriale attraverso quattro ripartizioni geografiche, modellate sulla storia dell’emigrazione italiana e sulla distribuzione delle comunità nel mondo.

«Intere aree rischiano di restare senza parlamentari»

Secondo il parlamentare del Partito Democratico, la nuova impostazione prevista dalla riforma rischia invece di cancellare questo principio.

«Con una circoscrizione unica mondiale per il Senato e due sole ripartizioni alla Camera si rompe completamente quell’equilibrio. Intere aree del mondo, come Asia, Oceania, Africa e Nord America, rischiano di non avere più alcuna rappresentanza parlamentare».

Per spiegare le conseguenze della riforma, Giacobbe ha utilizzato un paragone con il sistema elettorale nazionale.

«È come trasformare tutta l’Italia in un’unica circoscrizione nazionale, con regioni come Molise o Basilicata che potrebbero non eleggere alcun parlamentare».

«Si elimina il rapporto con il territorio»

Il senatore ha evidenziato come gli eletti della Circoscrizione Estero siano oggi gli unici parlamentari ad avere un rapporto diretto con territori ben definiti e con le comunità italiane che rappresentano.

«Qui non si stanno ridisegnando le circoscrizioni, le si sta eliminando del tutto. Si sacrifica la rappresentanza territoriale per una mera convenienza politica, tradendo la filosofia della legge Tremaglia e privando milioni di italiani nel mondo di una rappresentanza realmente legata ai loro territori».

Chiesta una riforma separata

In conclusione, Giacobbe ha ribadito che la riforma della rappresentanza degli italiani all’estero dovrebbe essere affrontata attraverso un provvedimento autonomo e non all’interno del più ampio disegno di legge sulla riforma elettorale.

Per questo motivo il Partito Democratico ha presentato un emendamento soppressivo delle norme riguardanti la Circoscrizione Estero.

«Una materia così delicata merita un confronto autonomo, serio e approfondito. Siamo ancora in tempo per fermarci e riflettere prima di approvare una riforma che rischia di compromettere definitivamente la rappresentanza degli italiani nel mondo», ha concluso il senatore.