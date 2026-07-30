Il trionfo del golfista italiano Stefano Mazzoli al prestigioso torneo disputato sul campo di Corales Puntacana rappresenta un motivo di orgoglio per l’Italia e un’ulteriore conferma del valore della diplomazia sportiva come strumento di promozione del nostro Paese nel mondo.

A sottolinearlo è l’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana, Sergio Maffettone, che ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto dall’atleta azzurro.

“È stata una vera soddisfazione vedere vincere l’italiano Stefano Mazzoli sul campo da golf Corales Puntacana, un campo altamente competitivo, nell’ambito del circuito PGA”, ha dichiarato il diplomatico.

L’Ambasciatore ha inoltre ricordato l’impegno della sede diplomatica italiana nel sostenere lo sport quale veicolo di promozione dell’immagine dell’Italia all’estero.

“L’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo sostiene le attività sportive nell’ambito dell’azione di diplomazia sportiva del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani“, ha affermato Maffettone.

Il successo di Mazzoli assume un significato particolare anche perché arriva in una nazione che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di golf.

“La Repubblica Dominicana si conferma una terra che ospita alcuni tra i migliori campi da golf del circuito internazionale. Complimenti al nostro giovane vincitore Stefano Mazzoli”, ha concluso l’Ambasciatore.

La vittoria di Stefano Mazzoli rappresenta un importante riconoscimento per il golf italiano sulla scena internazionale e rafforza il legame tra Italia e Repubblica Dominicana anche attraverso lo sport, settore sempre più strategico nell’ambito delle relazioni internazionali e della promozione del Sistema Paese.