L’Italia si prepara a vivere uno dei periodi più caldi dell’estate 2026. Secondo le ultime previsioni del Centro Meteo Italiano, un robusto anticiclone africano continuerà a dominare il Mediterraneo centrale, portando temperature eccezionalmente elevate su gran parte della Penisola almeno fino alla prima decade di agosto.

Il primo weekend del mese sarà caratterizzato da un caldo intenso e persistente, con valori massimi che in diverse aree del Paese potranno superare i 40 gradi, soprattutto sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro Italia.

Picchi oltre i 40 gradi

L’aria calda proveniente dal Nord Africa sta investendo l’Italia già negli ultimi giorni di luglio, facendo aumentare sensibilmente le temperature sia di giorno sia durante la notte.

Le aree più colpite saranno la Pianura Padana, le vallate interne della Toscana, dell’Umbria e del Lazio e, localmente, alcune zone del Sud.

Gli esperti parlano di una fase di caldo molto intensa, destinata a raggiungere il proprio apice proprio nel primo fine settimana di agosto.

Notti tropicali nelle grandi città

A rendere ancora più pesante la situazione sarà l’assenza di un significativo raffrescamento notturno.

Secondo il Centro Meteo Italiano, le temperature minime rimarranno molto elevate, favorendo il fenomeno delle cosiddette “notti tropicali”, quando la colonnina di mercurio non scende sotto i 20 gradi.

Una condizione che interesserà soprattutto le grandi aree urbane, aumentando il disagio per anziani, bambini e persone fragili.

Temporali sulle Alpi

Nonostante il predominio dell’anticiclone africano, non mancheranno episodi di instabilità.

Tra oggi e domani sono attesi temporali di calore lungo l’arco alpino, con possibili sconfinamenti verso le pianure del Piemonte e, localmente, della Pianura Padana.

Si tratterà tuttavia di fenomeni isolati che difficilmente riusciranno ad attenuare l’ondata di caldo sul resto del Paese.

Le previsioni per oggi

Al Nord prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi del Trentino-Alto Adige.

Al Centro il sole dominerà su Toscana, Umbria e Marche, mentre nel pomeriggio saranno possibili temporali isolati nelle aree interne del Lazio e dell’Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato, con qualche isolato rovescio pomeridiano nelle zone interne della Calabria.

Le temperature saranno in ulteriore aumento su tutta la Penisola.

Domani ancora sole e caldo

Per la giornata di domani il quadro meteorologico resterà pressoché invariato.

Al Nord il sole sarà prevalente fino al pomeriggio, quando acquazzoni e temporali interesseranno nuovamente le Alpi con possibili sconfinamenti sulle pianure piemontesi.

Centro, Sud e Isole continueranno invece a essere interessati da condizioni di tempo stabile e cieli prevalentemente sereni.

Caldo destinato a durare

Le ultime elaborazioni modellistiche indicano che l’anticiclone africano potrebbe mantenere la propria influenza sull’Italia per tutta la prima settimana di agosto e, probabilmente, fino alla conclusione della prima decade del mese.

Questo significa temperature costantemente elevate, valori oltre la media stagionale e un prolungato periodo di afa, soprattutto nelle città e nelle pianure.

Gli esperti raccomandano di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.