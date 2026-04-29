Un angolo d’Italia nel cuore della capitale francese, con un’anima internazionale che parte da Miami e arriva fino alla Rive Gauche. Si chiama Casa Tua ed è uno dei ristoranti italiani più originali del momento, capace di unire alta cucina, design e identità culturale in un’unica esperienza.

Situato all’interno del JK Place Paris, un elegante hotel ricavato da un antico consolato europeo nel settimo arrondissement, il locale si distingue per un concept che rompe gli schemi della ristorazione tradizionale d’hotel. Qui, infatti, l’atmosfera richiama quella di una casa privata: calda, accogliente, quasi intima.

Dalla Florida a Parigi: un progetto internazionale

Il progetto nasce a Miami e porta la firma del designer Michele Bönan, noto per la sua capacità di creare ambienti sofisticati ma vissuti. L’obiettivo è chiaro: far sentire il cliente non in un ristorante, ma in una “living room” elegante e familiare allo stesso tempo.

Il risultato è uno spazio unico, dove ogni dettaglio – dagli arredi alla luce – contribuisce a creare un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice pasto.

Cucina italiana autentica e materie prime selezionate

In cucina, la regia è affidata allo chef Ivan Ferrara, che punta tutto sull’autenticità e sulla qualità delle materie prime. Gran parte degli ingredienti arriva direttamente dall’Italia, a garanzia di una proposta gastronomica fedele alle tradizioni.

Il menu racconta una cucina “generosa e raffinata”: paste fresche fatte in casa, focacce appena sfornate, pesce servito intero. Piatti che richiamano la semplicità della tradizione, ma con un tocco contemporaneo capace di conquistare anche il pubblico internazionale.

Un nuovo volto della ristorazione italiana all’estero

Casa Tua rappresenta perfettamente l’evoluzione della cucina italiana fuori dai confini nazionali. Non più solo tradizione, ma un mix di identità, design e storytelling capace di attrarre una clientela globale.

Per gli italiani all’estero e per gli amanti del Made in Italy, esperienze come questa dimostrano come la ristorazione possa diventare ambasciatrice culturale, portando nel mondo non solo sapori, ma anche stile di vita.

Nel cuore di Parigi, dunque, l’Italia si racconta così: con eleganza, autenticità e una visione internazionale che guarda lontano.