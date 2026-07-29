“Il MAIE è già al lavoro, e lo è da tempo. Non aspettiamo l’avvicinarsi delle elezioni per muoverci: siamo presenti sui territori, ascoltiamo i connazionali e costruiamo ogni giorno una rete sempre più forte al servizio degli italiani all’estero”. Lo dichiara il vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), Vincenzo Odoguardi, facendo il punto sul percorso che il Movimento sta portando avanti in vista delle prossime elezioni dei Comites, previste entro la fine dell’anno, con ogni probabilità all’inizio di dicembre, e delle elezioni Politiche del 2027.

“Per quanto riguarda il Nord America, con Stati Uniti e Canada, ma anche l’area del Centro America e dei Caraibi, stiamo rafforzando in maniera significativa la nostra presenza. L’obiettivo è duplice: essere sempre più vicini alle comunità italiane e arrivare preparati agli importanti appuntamenti elettorali che ci attendono. Il MAIE vuole continuare a essere il punto di riferimento degli italiani nel mondo e intende farlo con ancora maggiore determinazione”.

Odoguardi sottolinea come il lavoro del Movimento non sia fatto soltanto di programmazione, ma soprattutto di una presenza concreta e costante sui territori.

“Proprio in questi giorni il nostro coordinatore per l’America Centrale e i Caraibi, Giuseppe Cacace, è impegnato in una missione del MAIE tra Guatemala ed El Salvador. Un viaggio che lo vede a stretto contatto con le comunità italiane residenti, con le associazioni, gli imprenditori, i giovani, i pensionati e tutti coloro che rappresentano il tessuto vivo dell’italianità in quell’area del continente. È questo il nostro modo di fare politica: ascoltare, confrontarsi, raccogliere idee e costruire insieme risposte concrete.

Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America e Caraibi

La missione di Cacace proseguirà poi nella Repubblica Dominicana, dove lavorerà insieme al coordinamento MAIE locale per rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione, consolidare la presenza sul territorio e prepararci nel migliore dei modi ai prossimi appuntamenti elettorali.

Il vicepresidente del MAIE annuncia quindi un intenso calendario internazionale che lo vedrà protagonista già nelle prossime settimane.

“Terminata la pausa estiva, sarò personalmente a Panama, già nel mese di settembre, per incontrare la comunità italiana e proseguire il lavoro di organizzazione del Movimento. A ottobre, come ogni anno, parteciperò al Columbus Day di New York, un appuntamento simbolico e di grande valore per gli italiani d’America. Sarà anche l’occasione per fare tappa a Boston, Chicago e Miami, incontrando dirigenti del MAIE, rappresentanti delle associazioni italiane e tanti connazionali.

Vncenzo Odoguardi a New sfila alla Columbus Day Parade con il presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero Ricardo Merlo

Successivamente ci sposteremo in Canada per una nuova missione del Movimento che interesserà tutte le circoscrizioni consolari del Paese. Sarà un’importante occasione per confrontarci direttamente con le nostre comunità, raccogliere proposte e rafforzare ulteriormente la rete del MAIE in vista delle sfide future”.

Per Odoguardi, la partecipazione alle prossime elezioni dei Comites sarà decisiva.

“Nelle prossime settimane avvieremo una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione per invitare tutti gli italiani all’estero a partecipare al voto. Vogliamo ricordare ai connazionali il lavoro concreto svolto dal MAIE in questi anni, dalle battaglie parlamentari ai servizi, dall’assistenza ai diritti conquistati. Siamo convinti che il consenso si costruisca con i fatti, con la presenza costante sul territorio e con la credibilità di chi mantiene gli impegni assunti”.

Grande attenzione sarà riservata anche alla composizione delle liste.

“Non ci interessa soltanto presentare delle liste. Vogliamo presentare le migliori liste possibili. Stiamo già individuando donne e uomini competenti, credibili e profondamente inseriti nelle comunità italiane. I Comites hanno bisogno di rappresentanti preparati, capaci di dialogare con le istituzioni e di risolvere i problemi concreti dei connazionali. In alcune realtà, purtroppo, questo non è sempre avvenuto. Il nostro obiettivo è alzare il livello della rappresentanza, puntando sulla qualità delle persone prima ancora che sui numeri”.

MAIE | Odoguardi al Gala di New York: premio a Demetrio Albertini per l’italianità nel mondo



Infine, il vicepresidente del MAIE rivolge un appello agli italiani residenti all’estero.

“Invito tutti i connazionali a seguire i miei canali social, che rappresentano uno strumento di informazione costante sulle attività del MAIE, sulle iniziative dedicate agli italiani nel mondo e sui principali temi che riguardano le nostre comunità. Nei prossimi mesi racconteremo da vicino tutte le missioni internazionali del Movimento, le iniziative sui territori e il percorso che ci accompagnerà verso le elezioni dei Comites e, successivamente, verso le elezioni Politiche del 2027. Vogliamo costruire una rappresentanza sempre più forte, competente e vicina agli italiani all’estero”.