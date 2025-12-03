Alla presenza del Vice Ministro Edmondo Cirielli e di numerosi rappresentanti del mondo istituzionale ed economico italiano e francese, l’Ambasciata d’Italia a Parigi ha ospitato l’evento conclusivo della X Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

Organizzata con il supporto dell’Ufficio ICE di Parigi, di INALPI e dello chef stellato Gian Piero Vivalda, la serata ha celebrato la tradizione gastronomica piemontese.

Il Vice Ministro Cirielli ha ricordato come la cucina italiana sia un patrimonio identitario e un motore dell’export, oltre a ispirare l’impegno del Paese nella sicurezza alimentare e nella cooperazione internazionale.

L’Ambasciatrice Emanuela D’Alessandro ha sottolineato il peso del settore agroalimentare nelle esportazioni verso la Francia, pari a 6,5 miliardi di euro nel 2024, e la convergenza tra Roma e Parigi su un modello produttivo sostenibile e di qualità.

Presente anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in visita per incontri trilaterali sul tema immigrazione.

Per il decimo anniversario, Ambasciata, Consolati, Istituti di Cultura e uffici ICE ed ENIT hanno promosso 41 iniziative in oltre dieci città francesi, confermando il ruolo centrale della cucina italiana come strumento di dialogo culturale ed economico.