Attrarre i giovani italofoni residenti in Francia verso l’Italia e i percorsi accademici del nostro Paese: questo l’obiettivo dell’iniziativa DestinAzione Futuro 2025 – DAF25, che si è tenuta al Consolato Generale d’Italia a Parigi.

Un evento innovativo, sviluppato lungo un “percorso a tappe”, tra i saloni del Consolato, che ha permesso, come sottolineato dal Console Generale Jacopo Albergoni, di “proiettare i giovani liceali italofoni residenti all’estero verso scelte future ancorate al saper fare italiano”.

DestinAzione Futuro 2025 è stata una grande “giornata Porte aperte” in cui 500 studenti italofoni provenienti da 20 scuole dell’area parigina e dell’Ile-de-France hanno toccato con mano qualità e quantità dell’offerta accademica e professionale italiana, scambiando opinioni, dubbi e curiosità con 100 professionisti italiani attivi in Francia e 15 università giunte appositamente dall’Italia.

Cinque tavole rotonde sui grandi snodi dei mestieri del futuro hanno ulteriormente arricchito il fine settimana, permettendo ai giovani liceali di calarsi nei panni dei professionisti di settore, grazie ad una condivisione di esperienze particolarmente coinvolgente per tutti.

L’iniziativa, realizzata dal Consolato con l’Ufficio Scientifico dell’Ambasciata d’Italia, il Comitato degli Italiani all’estero di Parigi ed il CAP, organismo che coordina le molteplici associazioni di professionisti attivi in Francia, è stata particolarmente apprezzata anche dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale, per il tramite dell’Ispettrice Generale per l’insegnamento dell’Italiano, Antonella Durand, la quale ha tenuto ad evidenziare “spessore e varietà degli stimoli che l’iniziativa ideata ha suscitato nei ragazzi francesi e italiani, uniti dall’italofonia”.

L’iniziativa DestinAzione Futuro 2025 è stata organizzata in concomitanza con le celebrazioni del quarto anniversario del Trattato del Quirinale che dedica alla formazione un ruolo chiave nei rapporti tra Italia e Francia, anche mediante una crescente mobilità delle più giovani generazioni.

Proprio in tale ottica, ospiti speciali della giornata di orientamento sono state anche le classi del liceo De Nittis di Barletta, giunte in Francia per un progetto di scambio Erasmus+ in partenariato con il Liceo Internazionale di Saint-Germain- en-Laye, promosso proprio dal Consolato italiano a Parigi.