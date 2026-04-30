Le storie dell’emigrazione italiana tornano protagoniste in televisione. Va in onda oggi su Rai Italia la puntata dedicata a Bonavigo, realizzata lo scorso febbraio nel piccolo centro del veronese e inserita nel più ampio progetto “Turismo delle radici”.
Il programma, coordinato da Teresa Meggiolaro, rientra nell’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’obiettivo di valorizzare i territori italiani attraverso le storie delle comunità emigrate nel mondo.
Bonavigo e la grande emigrazione del Novecento
Il comune di Bonavigo rappresenta un esempio emblematico della storia migratoria italiana. All’inizio del Novecento, infatti, il territorio ha conosciuto una forte emigrazione verso l’estero, con numerosi residenti partiti in cerca di lavoro e nuove opportunità.
La puntata racconta proprio queste vicende, dando voce ai protagonisti e alle loro famiglie, ricostruendo un patrimonio di memoria che ancora oggi lega il territorio veronese alle comunità italiane sparse nel mondo.
Un ponte tra passato e presente
Attraverso testimonianze e racconti, il programma offre uno spaccato autentico della vita di chi ha lasciato l’Italia, contribuendo a costruire nuove identità senza mai recidere il legame con le proprie origini.
Il progetto “Turismo delle radici” punta infatti a rafforzare questo legame, invitando gli italiani all’estero e i loro discendenti a riscoprire i luoghi di provenienza delle proprie famiglie.
Dove vedere la puntata
Oltre alla messa in onda su Rai Italia, la puntata sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, permettendo così a un pubblico globale di accedere ai contenuti e di riscoprire una pagina importante della storia dell’emigrazione italiana.
Un’iniziativa che conferma come la memoria delle radici continui a essere un elemento centrale per milioni di italiani all’estero, tra passato, identità e nuove prospettive di connessione con il Paese d’origine.