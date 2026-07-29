Messina conquista un nuovo importante riconoscimento nel panorama dell’enogastronomia italiana. L’Orso in Teglia, il progetto ideato dal pizzaiolo Matteo La Spada, è stato premiato come “Migliore Pizza in Teglia della Sicilia” da Sanpellegrino nel corso della presentazione della prima edizione della Guida ai 100 Migliori Street Food di Sicilia, realizzata da All Food Sicily.

La cerimonia si è svolta al Teatro Imperia di Monreale, dove sono state celebrate le eccellenze dello street food dell’Isola. Oltre al prestigioso riconoscimento assegnato da Sanpellegrino, L’Orso in Teglia è stato inserito anche nella Top 10 assoluta della guida, confermandosi tra le realtà gastronomiche più apprezzate della Sicilia.

Si tratta di un traguardo di grande prestigio che premia il percorso di Matteo La Spada, da anni impegnato in un costante lavoro di ricerca, formazione e innovazione. Una filosofia che mette al centro la qualità degli impasti, la selezione rigorosa delle materie prime e la valorizzazione delle eccellenze del territorio siciliano.

Il premio assume un significato ancora più importante perché porta la firma di Sanpellegrino, azienda che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento nel mondo della pizza contemporanea grazie al sostegno offerto ai migliori pizzaioli italiani e alla promozione della cultura dell’eccellenza, della ricerca sugli impasti e della qualità delle materie prime. Un riconoscimento che rappresenta un’autorevole conferma del percorso intrapreso da Matteo La Spada e dal suo locale.

«Questo premio rappresenta un’enorme soddisfazione – commenta Matteo La Spada – perché arriva da una realtà autorevole come Sanpellegrino, un marchio che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per il mondo della pizza e che ha contribuito a valorizzare il lavoro dei pizzaioli italiani. Sapere che il nostro percorso è stato riconosciuto da una realtà così prestigiosa ci rende particolarmente orgogliosi. È un riconoscimento che condivido con il mio staff, con i nostri fornitori e con tutti i clienti che ogni giorno scelgono L’Orso in Teglia e credono nel nostro progetto».

La storia di L’Orso in Teglia

L’Orso in Teglia nasce nel 2019 dalla volontà di Matteo La Spada di reinterpretare uno dei simboli della tradizione gastronomica messinese, la focaccia, trasformandola in una pizza in teglia ispirata alla scuola romana ma profondamente radicata nell’identità siciliana.

Il risultato è un impasto ad alta idratazione, leggero, fragrante, altamente digeribile e privo di grassi aggiunti, frutto di un continuo lavoro di studio e sperimentazione. Un progetto che, partito come piccolo punto vendita dedicato esclusivamente all’asporto, è cresciuto rapidamente fino a diventare uno dei riferimenti della pizza contemporanea in Sicilia.

Oggi il locale propone circa quaranta varianti, dai grandi classici alle creazioni più innovative, accomunate dall’utilizzo di ingredienti selezionati e dalla valorizzazione delle migliori produzioni del territorio.

Il doppio riconoscimento ottenuto a Monreale conferma non solo l’eccellenza raggiunta da L’Orso in Teglia, ma anche la capacità della città di Messina di distinguersi nel panorama gastronomico regionale e nazionale attraverso progetti che coniugano tradizione, ricerca e innovazione. Un successo che premia il talento, la passione e la visione imprenditoriale di Matteo La Spada e del suo team.