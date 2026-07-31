Una nuova ricerca potrebbe cambiare il modo in cui vengono interpretate alcune delle opere più enigmatiche di Leonardo da Vinci. Le celebri teste grottesche, per secoli considerate semplici caricature o esercizi di fantasia, assumono oggi un significato completamente diverso: sarebbero infatti ritratti morali, nei quali il volto diventa lo specchio dell’anima.

È questa la tesi proposta da Nathalie Popis, ricercatrice specializzata nello studio di Leonardo da Vinci, insieme a Jean-Charles Pomerol, professore emerito dell’Università Sorbona di Parigi. Lo studio si inserisce nel filone di ricerca dedicato all’influenza del pensiero classico sull’opera del genio del Rinascimento e offre una nuova chiave di lettura delle sue misteriose figure grottesche.

Leonardo e il dialogo con l’Antichità

Il Rinascimento italiano riportò al centro della cultura europea il patrimonio filosofico e artistico dell’Antichità. Gli umanisti riscoprirono Platone, Aristotele e Vitruvio, mentre gli artisti studiarono le sculture greche e romane per comprenderne le proporzioni, l’equilibrio e la concezione dell’uomo.

Anche Leonardo da Vinci fu profondamente influenzato da questo dialogo con il mondo classico. I suoi numerosi studi ispirati alle statue antiche testimoniano l’interesse per le proporzioni del corpo umano, il movimento e l’armonia, elementi che diventeranno centrali nella sua produzione artistica e scientifica.

Le precedenti ricerche di Popis e Pomerol sull’assimilazione dei modelli classici e sull’applicazione delle proporzioni vitruviane da parte di Leonardo hanno aperto la strada a questa nuova interpretazione delle teste grottesche.

Le teste grottesche non sono caricature

Secondo lo studio, questi celebri disegni non rappresentano semplici deformazioni fantasiose del volto umano.

Al contrario, si inseriscono in una lunga tradizione filosofica e artistica che affonda le proprie radici nella Grecia antica, dove il volto era considerato il principale strumento attraverso cui si manifestavano il carattere, le passioni e la vita interiore di una persona.

Già gli artisti greci e romani raffiguravano fisionomie segnate dall’età, dalle emozioni e dal temperamento per raccontare la natura profonda dell’essere umano.

Una concezione che trova fondamento anche nel pensiero di Platone. Nel Primo Alcibiade, infatti, il filosofo afferma che «l’uomo non è altro che la sua anima», attribuendo al volto un ruolo privilegiato nella rappresentazione dell’identità personale.

Il volto come specchio dell’anima

Leonardo da Vinci fece propria questa visione.

Nei suoi scritti sostiene infatti che il compito del pittore sia quello di rendere visibili i moti dell’animo, ovvero quelle emozioni, passioni e inclinazioni che, con il passare del tempo, modellano espressioni, rughe e sguardi.

Per il maestro rinascimentale il volto non descrive semplicemente un aspetto fisico, ma racconta la personalità dell’individuo.

Da questa prospettiva, le teste grottesche diventano veri e propri ritratti psicologici e morali.

Una riflessione sulla vanità e sul potere

Molti dei personaggi raffigurati da Leonardo indossano abiti ricchi, copricapi elaborati e corone che richiamano prestigio e potere.

Tuttavia, questi simboli esteriori non riescono a nascondere ciò che il volto continua a rivelare: orgoglio, avidità, vanità, durezza e ambizione.

Secondo la nuova interpretazione, Leonardo utilizza proprio questo contrasto per sottolineare come la posizione sociale possa essere simulata dagli abiti, mentre il carattere rimanga impresso nei lineamenti del viso.

Le sue opere assumono così una forte valenza etica, più vicina alla riflessione filosofica che alla satira.

L’influenza del pensiero francescano

Questa lettura appare coerente anche con le convinzioni personali di Leonardo.

La sua vicinanza al matematico e frate francescano Luca Pacioli e il rapporto con gli ambienti francescani milanesi testimoniano l’interesse per una visione della vita fondata sulla semplicità, sul distacco dai beni materiali e sulla ricerca della verità.

Come la tradizione francescana, anche Leonardo criticava l’eccessivo attaccamento al lusso, al potere e alle ricchezze, contrapponendovi il valore della conoscenza e della crescita interiore.

La vera ricchezza è la virtù

Numerosi passi dei suoi manoscritti confermano questa impostazione.

Nel Codice Arundel, Leonardo scrive: «Il più nobile piacere è la gioia del comprendere».

Nel Codice Trivulziano, invece, riflette sull’illusione dell’ambizione e sull’attaccamento ai beni materiali, arrivando ad affermare:

«Ciò che può andare perduto non merita il nome di ricchezza. La virtù è il nostro vero bene e la vera ricompensa di chi la possiede.»

Parole che, secondo i ricercatori, aiutano a comprendere il significato profondo delle sue figure grottesche.

Una nuova chiave di lettura dell’opera leonardesca

La ricerca di Nathalie Popis e Jean-Charles Pomerol propone dunque una rilettura innovativa di uno degli aspetti meno esplorati dell’opera di Leonardo da Vinci.

Dietro quei volti segnati, sproporzionati e apparentemente deformi non si nasconderebbero semplici esercizi di stile, ma una raffinata riflessione sull’essere umano. Un messaggio ancora attuale: le apparenze possono ingannare, mentre il volto, per Leonardo, continua a raccontare ciò che davvero siamo.