Dalla piattaforma RaiPlay alla televisione generalista. PizzaGirls compie il grande salto e conquista il daytime di Rai 2. A partire dal 14 giugno e fino al 9 agosto 2026, il programma dedicato al mondo della pizza al femminile andrà in onda ogni domenica mattina alle 9:45, portando sul piccolo schermo storie di talento, imprenditorialità e passione provenienti da tutta Italia.

Ideato, scritto e diretto da Carlo Fumo e prodotto da Italian Movie Award, il format ha costruito negli anni una community sempre più ampia, trasformandosi in un progetto capace di raccontare non solo uno dei simboli più amati del Made in Italy, ma anche il ruolo crescente delle donne in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Alla conduzione viene confermata Angela Tuccia, volto elegante e ormai identificativo della trasmissione. Al suo fianco Barbara Politi, protagonista di una delle principali novità della stagione: la rubrica “Pizza Home-Made”, che porterà alcune delle migliori pizzaiole italiane nelle case di personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Il cuore del programma resta rappresentato dalle dieci professioniste della pizza selezionate da ogni parte d’Italia. Dalla pugliese Tiziana Cappiello della pizzeria “Il Balcone” di Minervino Murge alla campana Milena Natale della “Verdevasinicola” di Caserta, passando per le sorelle Sonia e Silvia Gabriele di Torino, fino alla giovane Vittoria Iemma di Battipaglia. Un mosaico di esperienze, territori e tradizioni che racconta l’evoluzione di una professione sempre più al femminile.

Grande attesa per la nuova rubrica “Pizza Home-Made”, che vedrà otto pizzaiole entrare nelle cucine di altrettanti protagonisti dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti figurano il conduttore Rai Beppe Convertini, l’attrice Martina Stella, il cantante e presentatore Paolo Belli, il giudice di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto, il duo comico Arteteca, il conduttore radiofonico Claudio Guerrini, l’attrice Ludovica Nasti e la conduttrice Costanza Caracciolo.

Ogni incontro sarà l’occasione per preparare insieme una pizza fatta in casa e raccontarsi in un clima informale e autentico, avvicinando il mondo professionale della pizza alla quotidianità delle famiglie italiane.

Spazio anche alla salute e alla corretta alimentazione grazie alla rubrica healthy curata dalla biologa nutrizionista Alessandra Botta, presenza fissa del programma. Un segmento che conferma la volontà di PizzaGirls di coniugare gusto, tradizione e benessere.

Come nelle precedenti edizioni, ogni puntata sarà dedicata a una grande donna che ha lasciato un segno nella storia italiana. Le protagoniste simboliche della nuova stagione saranno Laura Pausini, Grazia Deledda, Raffaella Carrà, Lina Wertmüller, Anna Magnani, Miuccia Prada, Mariangela Melato e Artemisia Gentileschi.

«Dal 2019 abbiamo realizzato 116 puntate superando i 30 milioni di ascolti», sottolinea Carlo Fumo. «L’approdo nel daytime di Rai 2 rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e ci permette di dare ancora più forza alla missione di PizzaGirls: valorizzare il talento e il lavoro delle donne nel mondo della pizza, raccontando storie di successo e di imprenditoria femminile».

Fumo evidenzia inoltre il percorso di crescita del progetto, ormai sempre più crossmediale, grazie alla presenza costante su YouTube e sui social network, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente una community che guarda già oltre i confini italiani.

La prima puntata vedrà in studio le sorelle Sonia e Silvia Gabriele, mentre Barbara Politi accompagnerà la pizzaiola veronese Petra Antolini nella casa di Costanza Caracciolo per inaugurare il nuovo format “Pizza Home-Made”.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 14 giugno alle ore 9:45 su Rai 2, per un viaggio tra sapori, storie di donne, tradizioni italiane e passione per la pizza, uno dei simboli più riconoscibili dell’identità gastronomica italiana nel mondo.