La musica italiana si prepara a diventare protagonista di un grande progetto di diplomazia culturale. Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Turismo Gianmarco Mazzi hanno presentato oggi “Italia 2027”, un’iniziativa destinata a promuovere la canzone italiana all’estero attraverso un tour europeo che coinvolgerà i finalisti del Festival di Sanremo 2027.

L’annuncio è stato dato nel corso della giornata conclusiva della Conferenza delle direttrici e dei direttori degli Istituti Italiani di Cultura, ospitata a Verona.

Un tour nelle principali capitali europee

Il progetto prevede una tournée internazionale che partirà pochi giorni dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2027.

Dal 23 febbraio al 3 marzo 2027, i finalisti della storica manifestazione canora italiana saranno protagonisti di quattro concerti nelle principali capitali europee:

Monaco di Baviera

Madrid

Parigi

Londra

Ad accompagnare gli artisti sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, insieme ad altri interpreti italiani di grande rilievo nazionale e internazionale. È inoltre prevista la possibile partecipazione di artisti stranieri che renderanno omaggio alla tradizione della canzone italiana.

Concerti nelle grandi arene europee

Gli spettacoli si terranno in alcune delle più importanti strutture dedicate alla musica dal vivo in Europa.

Tra le sedi individuate figurano:

l’ OlympiaHalle di Monaco di Baviera, con una capienza fino a 13 mila spettatori;

di Monaco di Baviera, con una capienza fino a 13 mila spettatori; la Movistar Arena di Madrid, che può ospitare fino a 12 mila persone;

di Madrid, che può ospitare fino a 12 mila persone; l’ Accor Arena di Parigi, anch’essa da circa 12 mila posti;

di Parigi, anch’essa da circa 12 mila posti; la OVO Wembley Arena di Londra oppure, in alternativa, la O2 Arena, tra le più prestigiose venue europee.

L’obiettivo è raggiungere un vasto pubblico internazionale e valorizzare la musica italiana come strumento di promozione culturale del Paese.

Il ruolo degli Istituti Italiani di Cultura

Un ruolo fondamentale sarà svolto dalla rete degli Istituti Italiani di Cultura, che cureranno l’organizzazione e la promozione delle tappe del tour nei rispettivi Paesi.

L’iniziativa si inserisce nella strategia della Farnesina di rafforzare la diplomazia culturale italiana attraverso la diffusione delle eccellenze artistiche e creative nazionali, coinvolgendo anche le numerose comunità di italiani residenti all’estero.

Promozione della cultura e del turismo

Il progetto “Italia 2027” punta anche a generare ricadute positive sul turismo verso l’Italia.

L’iniziativa ha infatti ottenuto il sostegno di Assoconcerti, che ne è stata promotrice insieme al sottosegretario Gianmarco Mazzi, nella convinzione che la musica italiana possa rappresentare un efficace strumento di attrazione per il pubblico internazionale e contribuire a promuovere il patrimonio culturale, artistico e turistico del Paese.

Con “Italia 2027”, il Governo punta dunque a trasformare il Festival di Sanremo in un ambasciatore itinerante del Made in Italy culturale, portando la grande musica italiana nelle principali capitali europee e rafforzando il legame tra cultura, spettacolo, turismo e promozione internazionale dell’Italia.