Agosto si conferma il mese delle vacanze per eccellenza degli italiani. A fotografare le tendenze dell’estate 2026 è Travilioo, piattaforma specializzata nella creazione di viaggi su misura, che registra un aumento del 23% nelle ricerche e nelle prenotazioni di pacchetti vacanza rispetto al mese di luglio.

Il dato più significativo riguarda però la scelta delle destinazioni: sette italiani su dieci (72%) preferiscono trascorrere le ferie all’interno dei confini nazionali, mentre solo il 28% ha optato per mete internazionali.

Una conferma di come il turismo domestico continui a rappresentare il motore principale delle vacanze estive, complice la varietà di paesaggi, l’offerta enogastronomica e le bellezze naturali del Paese.

Sicilia in testa alle preferenze

Tra le regioni italiane, è la Sicilia a conquistare il primo posto nelle ricerche effettuate dagli utenti di Travilioo.

L’isola si conferma una delle mete più amate grazie al suo patrimonio storico, alle spiagge, ai borghi e alla tradizione culinaria.

A completare la top five ci sono:

Sicilia Puglia Calabria Trentino-Alto Adige Emilia-Romagna

Seguono Sardegna, Toscana, Campania, Lazio e Liguria.

La classifica evidenzia il predominio delle destinazioni balneari, senza dimenticare il forte richiamo esercitato dalla montagna, rappresentata dal Trentino-Alto Adige.

Mare protagonista delle vacanze

La ricerca conferma che il mare resta la scelta preferita dagli italiani.

Ben il 62% dei vacanzieri ha scelto località balneari, mentre il 20% ha optato per le città d’arte e il 16% per la montagna.

Anche per quanto riguarda gli alloggi, gli hotel mantengono il primato, nonostante i rincari registrati negli ultimi mesi.

Il 48% dei turisti soggiornerà infatti in albergo, contro il 26% che ha preferito appartamenti in affitto e il 18% che trascorrerà le ferie in seconde case o presso parenti e amici.

L’auto resta il mezzo preferito

Per raggiungere le destinazioni delle vacanze gli italiani continuano a privilegiare l’automobile.

Secondo Travilioo, il 65% dei viaggiatori si sposterà in auto, scegliendo soprattutto mete facilmente raggiungibili dalla propria città di residenza.

Una preferenza che supera nettamente treno, autobus e aereo e che conferma la tendenza verso vacanze più flessibili e organizzate in autonomia.

Parigi guida le destinazioni europee

Tra coloro che hanno deciso di trascorrere le ferie all’estero, l’Europa resta il continente più richiesto.

Le città più ricercate sono:

Parigi

Madrid

Barcellona

Londra

Lisbona

Nella top ten figurano anche Praga, Budapest, Oslo, Malta e Cracovia.

Tokyo e New York in testa al lungo raggio

Per i viaggi intercontinentali, invece, la destinazione più desiderata è Tokyo, seguita da New York, Los Angeles, Città del Messico e Istanbul.

Completano la classifica Dakar, Pechino, Ho Chi Minh, Marrakech e Katmandu.

Travilioo: «Gli italiani hanno voglia di staccare»

«Sembra che gli italiani abbiano sempre più voglia di riposare e godersi qualche giorno di vacanza ad agosto», commenta Gaetano Pistone, amministratore delegato di Travilioo.

«L’auto è il mezzo di trasporto preferito da chi vuole raggiungere le principali destinazioni vacanziere del nostro Paese, in particolare quelle di mare, alloggiando in un hotel. Noi di Travilioo incoraggiamo tutti gli italiani a godersi queste meritate vacanze».

I dati raccolti dalla piattaforma confermano dunque una tendenza ormai consolidata: nonostante l’aumento del costo della vita e dei servizi turistici, gli italiani non rinunciano alle ferie estive e continuano a premiare le destinazioni nazionali, con il mare del Sud Italia e, in particolare, la Sicilia, che si confermano protagonisti assoluti dell’estate 2026.