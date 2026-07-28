Con l’arrivo di agosto milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze e l’automobile si conferma il mezzo di trasporto preferito per chi desidera libertà di movimento e flessibilità negli spostamenti. Secondo i dati di Parclick, piattaforma europea specializzata nella prenotazione online di parcheggi, sei italiani su dieci scelgono proprio agosto per concedersi qualche giorno di vacanza.

Le elevate temperature estive, però, possono trasformare il viaggio in un’esperienza faticosa se non si adottano alcune semplici precauzioni. Un’auto lasciata sotto il sole può infatti raggiungere temperature interne superiori ai 50 gradi, con conseguenze potenzialmente pericolose soprattutto per bambini, anziani e animali domestici.

Per affrontare al meglio le partenze estive, gli esperti di Parclick hanno raccolto alcuni consigli utili per viaggiare in auto in modo più sicuro e confortevole.

Il primo suggerimento riguarda la preparazione del veicolo. Prima della partenza è importante verificare il corretto funzionamento dell’impianto di climatizzazione, controllare il motore, la batteria, i livelli dei liquidi e lo stato degli pneumatici, la cui pressione può variare sensibilmente con il caldo.

Anche l’orario di partenza può fare la differenza. Mettersi in viaggio nelle prime ore del mattino oppure nel tardo pomeriggio permette di evitare le ore più calde della giornata, generalmente comprese tra mezzogiorno e le 17, riducendo anche il rischio di trovare traffico intenso.

Durante le soste è consigliabile lasciare, se possibile e in condizioni di sicurezza, i finestrini leggermente aperti e utilizzare parasole per limitare il surriscaldamento dell’abitacolo. Anche i vetri oscurati possono contribuire a ridurre l’ingresso dei raggi solari.

Per affrontare meglio il caldo è preferibile indossare abiti leggeri, realizzati con tessuti naturali come cotone o lino e di colore chiaro. Gli occhiali da sole aiutano inoltre a ridurre l’affaticamento della vista durante la guida, mentre un panno fresco o un asciugamano umido possono offrire un immediato sollievo nei momenti più caldi.

L’idratazione rappresenta un altro aspetto fondamentale. È consigliabile avere sempre a disposizione acqua fresca per tutti i passeggeri e bere frequentemente, anche senza avvertire il senso della sete. Un piccolo frigorifero portatile può rivelarsi un valido alleato per mantenere le bevande fresche durante il viaggio.

Gli esperti raccomandano inoltre di effettuare una sosta almeno ogni due ore. Fermarsi consente non solo di recuperare concentrazione e lucidità alla guida, ma anche di sgranchire le gambe, rinfrescarsi e favorire il ricambio d’aria all’interno del veicolo.

Anche il luogo in cui si lascia l’auto prima della partenza può incidere sul comfort del viaggio. Parcheggiare in una struttura coperta permette infatti di ritrovare un abitacolo meno surriscaldato rispetto a un’auto rimasta per ore sotto il sole, oltre a garantire una maggiore protezione del veicolo.

Nonostante il caldo, il viaggio in auto conserva un fascino particolare. La possibilità di fermarsi lungo il percorso, visitare borghi, spiagge, laghi o punti panoramici rende ogni tragitto parte integrante della vacanza. Con una buona pianificazione, un pizzico di flessibilità e le giuste precauzioni, anche le lunghe percorrenze estive possono trasformarsi in un’esperienza piacevole.

“Viaggiare in auto ad agosto può essere estremamente gratificante se si adottano le giuste precauzioni per contrastare il caldo”, ha dichiarato Ester Stivelli, Country Manager Italia e area DACH di Parclick.

“Preparazione, buon senso e attenzione ai dettagli sono fondamentali per affrontare ogni chilometro in sicurezza. Le ondate di calore sono sempre più intense e anche una semplice scelta, come lasciare l’auto in un parcheggio coperto e sorvegliato, può fare la differenza, proteggendo il veicolo dal sole e offrendo maggiore tranquillità durante le vacanze”.