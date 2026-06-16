La cultura come ponte tra popoli e civiltà. È questo il messaggio che ha accompagnato la visita istituzionale del ministro della Cultura Alessandro Giuli ad Atene, dove sono state inaugurate due importanti mostre realizzate grazie alla collaborazione tra il Ministero della Cultura italiano e quello greco.

Un appuntamento che conferma la solidità dei rapporti tra Italia e Grecia, due nazioni unite da una storia millenaria e da un patrimonio culturale che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’Europa e il mondo.

La prima esposizione presenta per la prima volta fuori dai confini greci i reperti di una nave del VI secolo avanti Cristo, rinvenuta nel 2018 durante una campagna archeologica. Un evento di particolare rilevanza scientifica e culturale, che offre al pubblico l’opportunità di ammirare testimonianze uniche della civiltà mediterranea antica.

Nel corso dell’inaugurazione, Giuli ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa, esprimendo il proprio apprezzamento per una mostra che racconta il legame profondo tra le due nazioni.

«È per me un immenso piacere inaugurare, insieme al ministro della Cultura della Grecia Lina Mendoni, una mostra che racchiude il senso del fraterno rapporto tra i nostri Paesi, oggi come oltre 2.600 anni fa», ha dichiarato il ministro.

La seconda esposizione, ospitata presso il prestigioso Museo dell’Acropoli di Atene, propone invece un viaggio attraverso le molteplici influenze dell’arte greca nella penisola italiana. Il percorso espositivo racconta come la cultura ellenica sia stata accolta, reinterpretata e trasformata nel corso dei secoli, dalla tarda età del Ferro fino al Novecento, contribuendo in modo determinante alla formazione dell’identità artistica italiana.

Un dialogo culturale che attraversa i millenni e che testimonia l’intensità degli scambi tra le due sponde del Mediterraneo, non soltanto sul piano storico e archeologico, ma anche su quello artistico e intellettuale.

Durante la sua permanenza nella capitale greca, il ministro Giuli ha inoltre visitato la mostra dedicata a Maria Callas presso il Museo Benaki. Un omaggio alla celebre soprano, simbolo universale della musica e della cultura europea, la cui figura continua a rappresentare un punto di incontro ideale tra Grecia e Italia.

Le iniziative promosse ad Atene confermano il ruolo centrale della diplomazia culturale nel rafforzamento delle relazioni internazionali e nella valorizzazione di un patrimonio condiviso che continua a parlare alle nuove generazioni.

Attraverso mostre, scambi e collaborazioni istituzionali, Italia e Grecia rinnovano così un dialogo che affonda le proprie radici nell’antichità e che guarda con fiducia al futuro della cultura europea.