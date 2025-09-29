Venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, si terrà presso l’Auditorium del Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, MAXXI, l’evento di presentazione della XXV Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, il principale appuntamento istituzionale sulla promozione della lingua italiana.

L’evento sarà un momento di riflessione sulla promozione all’estero della lingua e della cultura italiane tra le istituzioni e la società civile, in vista della Prima Conferenza Internazionale dell’Italofonia che si terrà il 19 novembre 2025.

Dopo l’introduzione musicale degli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala, l’evento sarà aperto dal Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e dalla Presidente della Fondazione MAXXI, Maria Emanuela Bruni.

Seguiranno gli interventi del Presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi e dell’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti.

Concluderà la sessione istituzionale il video promozionale della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

L’evento proseguirà con le seguenti Tavole Rotonde e un intermezzo della poetessa italo-somala Rahma Nur: