Si è svolto a Edimburgo un importante incontro tra l’On. Massimo Romagnoli, Responsabile degli Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare, e Gianni La Licata, referente di Alternativa Popolare in Scozia, imprenditore italiano e titolare del ristorante Bella Sicily a Edimburgo.

Gianni La Licata sposato con Caterina Pinto, donna eccezionale, entrambi siciliani di Palermo, vivono da oltre 25 anni in Scozia, dove hanno costruito con impegno, sacrificio e professionalità la propria attività nel settore della ristorazione, diventando un punto di riferimento per la comunità italiana e per la promozione della cucina siciliana e italiana nel territorio scozzese.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principali problematiche che riguardano gli italiani residenti in Scozia, con particolare attenzione ai servizi consolari, al rapporto con le istituzioni italiane, alla tutela della lingua e dell’identità italiana, nonché alle difficoltà quotidiane vissute da lavoratori, famiglie, imprenditori e professionisti italiani all’estero.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione dei ristoratori italiani in Scozia, che rappresentano una parte fondamentale del Made in Italy nel mondo. La ristorazione italiana non è soltanto un settore economico, ma una vera ambasciatrice dell’identità, della cultura, della qualità e della tradizione italiana.

“Gli imprenditori italiani all’estero, e in particolare i ristoratori, devono essere protetti, ascoltati e valorizzati” ha dichiarato Massimo Romagnoli.

“Ogni ristorante italiano autentico nel mondo è una piccola ambasciata dell’Italia. Dietro ogni attività ci sono anni di sacrifici, investimenti, famiglie, lavoratori e una grande responsabilità: difendere la vera cucina italiana contro imitazioni, concorrenza sleale e fenomeni di Italian sounding”.

Romagnoli ha inoltre sottolineato l’importanza di creare una rete sempre più forte tra gli italiani residenti in Europa: “Con Gianni La Licata abbiamo discusso della necessità di dare voce agli italiani in Scozia e di costruire una presenza organizzata di Alternativa Popolare anche in questo territorio. La Scozia ospita una comunità italiana importante, laboriosa e profondamente legata alle proprie radici. Il nostro dovere è ascoltarla e rappresentarla”.

Gianni La Licata ha espresso soddisfazione per l’incontro, ribadendo il proprio impegno a favore della comunità italiana in Scozia e dei tanti connazionali che, con il proprio lavoro, contribuiscono ogni giorno a rafforzare l’immagine dell’Italia all’estero.

L’incontro si inserisce nel percorso politico e organizzativo di Alternativa Popolare per costruire una rete europea degli italiani all’estero, capace di affrontare concretamente i problemi delle comunità italiane, tutelare le imprese, promuovere il Made in Italy e rafforzare il legame tra Roma e gli italiani nel mondo.

“Nasce l’Europa degli Italiani” ha concluso Romagnoli, “e nasce anche da realtà come quella scozzese, dove uomini e donne italiani hanno saputo costruire lavoro, rispetto e identità. Da Edimburgo parte un messaggio chiaro: gli italiani all’estero non devono essere lasciati soli”.