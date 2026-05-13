Dalla Germania all’Italia, l’Asiago DOP porta il gusto autentico della tradizione casearia italiana nel mondo dell’aperitivo contemporaneo.

Con un progetto dedicato alla convivialità e alla cultura dell’abbinamento, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago valorizza il rito dell’aperitivo come esperienza di qualità, espressione del vivere italiano e occasione d’incontro tra sapori, territori ed eccellenze.

Il progetto è iniziato lo scorso aprile in Germania. A Berlino, con l’evento “72 h True Italian Food”, venti locali selezionati hanno proposto un inedito viaggio sensoriale alla scoperta della versatilità del formaggio Asiago, dal Fresco di 20 giorni allo Stagionato di oltre 15 mesi. Un esordio europeo che ha confermato quanto l’Asiago DOP sappia parlare a pubblici diversi e coniugare convivialità e autenticità.

Dal 15 al 17 maggio, a Milano, l’Asiago DOP sarà sponsor della nuova edizione dell’Aperitivo Festival, l’evento di riferimento per la cultura dell’aperitivo in Italia, in programma al Milano Certosa District, uno dei territori di riqualificazione urbana più vivaci del momento. La presenza rafforza la partnership avviata nel 2025 e conferma la sintonia tra la cultura del formaggio di qualità e quella della mixology italiana.

La partecipazione dell’Asiago DOP all’Aperitivo Festival 2026 si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione. Secondo dati Nielsen, un italiano su due dichiara di apprezzare l’aperitivo, non più un rito di passaggio verso la cena ma come un momento a sé, con una propria dignità gastronomica e domanda di qualità. In questo scenario, l’Asiago DOP, prodotto espressione di una filiera virtuosa e tracciato in tutte le fasi, si conferma ambasciatore naturale del gusto italiano nell’aperitivo contemporaneo.

Quest’anno la presenza del Consorzio Tutela Formaggio Asiago si arricchisce di novità :cocktail dedicati e insoliti abbinamenti porteranno in scena l’anima sorprendente delle diverse stagionature, dal Fresco con note lattiche e delicate, allo Stagionato con una piacevole complessità che valorizza anche i drink più strutturati. Un percorso che invita a un viaggio tra sapori, profumi e gusti autentici.

La presenza dall’Aperitivo Festival si estende anche al World Aperitivo Day®, la giornata internazionale dedicata al rito dell’aperitivo che coinvolge bar, enoteche e locali in tutta Italia e in molti paesi europei. Dal 26 maggio 2026, l’Asiago DOP sarà protagonista di una serie di serate dedicate agli abbinamenti con bollicine, mocktail e cocktail d’autore, in una rete di selezionati locali, a conferma di come l’aperitivo italiano, con il formaggio come protagonista, sia una delle espressioni più complete e genuine del vivere bene all’italiana.

A questa stagione seguirà il lancio del progetto digitale che il Consorzio Tutela Formaggio Asiago svilupperà nel corso dell’estate per raccontare, con contenuti e linguaggi contemporanei, la cultura dell’abbinamento tra l’Asiago DOP e il rito dell’aperitivo.