Tanto tuonò che piovve. E alla fine, come spesso accade quando il dibattito si accende più sui toni che sui contenuti, la realtà ha preso il sopravvento sulle polemiche.

La riforma sulla cittadinanza legata allo ius sanguinis, firmata dal ministro Antonio Tajani, è stata giudicata costituzionalmente legittima. Tradotto: la norma regge, è valida ed è pienamente applicabile. Le contestazioni, almeno sul piano giuridico interno, si scontrano con un muro piuttosto solido.

Per chi vuole ancora provare a modificarla, le strade sono due. La prima è quella della Corte di Strasburgo: un percorso lungo, complesso, tutt’altro che immediato. Costoso. La seconda è quella che, in democrazia, dovrebbe essere la più naturale: il Parlamento. Cioè la politica. Ed è proprio qui che emerge un dato politico difficile da ignorare.

Nel dibattito romano, infatti, l’unica proposta di legge concreta depositata per correggere e riequilibrare il cosiddetto “decreto della vergogna” porta la firma del MAIE. Nessun altro soggetto politico, ad oggi, ha messo nero su bianco un’alternativa strutturata.

Una circostanza che pesa, perché racconta molto più di tante dichiarazioni.

La PDL MAIE, una proposta molto equilibrata

La proposta del MAIE è chiara e non si presta a interpretazioni creative. Da un lato, riconosce la cittadinanza immediata a figli e nipoti di italiani all’estero. Dall’altro, introduce un requisito di conoscenza della lingua italiana a livello B1 per le altre categorie, che è proprio quello che chiedeva l’Europa, un collegamento culturale con l’Italia e l’italianità.

“Una proposta di equilibrio e buonsenso” l’ha definita il presidente Merlo, presentandola in conferenza stampa alla Camera dei Deputati.

La Corte Costituzionale ha confermato l’importanza del “legame effettivo con l’Italia” per conseguire la cittadinanza per coloro che sono nati all’estero e sono discendenti. In questo contesto, la proposta di riforma della legge sulla cittadinanza depositata dal MAIE acquista forza e credibilità.

Non slogan, non contrapposizioni ideologiche, ma una proposta tecnica che prova a tenere insieme due esigenze: il diritto delle comunità italiane nel mondo a mantenere il legame con il Paese d’origine e la necessità di regole più ordinate e sostenibili.

Da sinistra, nella foto: l’On. Franco Tirelli, il presidente MAIE Ricardo Merlo, il Sen. Mario Borghese

Il punto politico vero

La domanda, a questo punto, non è più giuridica ma politica: si vuole davvero intervenire sulla legge oppure ci si limita al dibattito?

Perché se la risposta è la prima, allora il Parlamento ha già sul tavolo un testo da cui partire. Se invece la risposta è la seconda, il rischio è quello di lasciare tutto com’è, affidando la questione ai tribunali o a futuri equilibri europei. E nel frattempo, gli italiani all’estero restano spettatori di una partita che li riguarda direttamente.

Il dato politico resta semplice: oggi, nel panorama parlamentare, il MAIE è l’unica forza che ha scelto di tradurre il dibattito in una proposta concreta. Il resto, per ora, è ancora nel campo delle intenzioni.

@rickyfilosa