La cultura italiana continua a essere protagonista nel mondo grazie all’impegno della rete diplomatica. Dal 7 al 10 maggio 2026, anche l’Ambasciata d’Italia ad Hanoi parteciperà alle Giornate della Letteratura Europea organizzate da EUNIC Vietnam nella città di Hanoi.

Il tema scelto per questa edizione, “La distanza tra noi: solitudine e solidarietà nella letteratura europea”, guiderà un ricco programma di eventi ospitati in diverse sedi della capitale vietnamita, con l’obiettivo di promuovere il dialogo culturale tra Europa e Asia.

L’Italia porta “Come d’aria” ad Hanoi

Momento centrale della partecipazione italiana sarà l’incontro dell’8 maggio alle ore 9:30 presso Casa Italia Hanoi, organizzato in collaborazione con la casa editrice Nha Nam.

L’evento, intitolato “Come d’aria”, sarà dedicato al romanzo di Ada d’Adamo, vincitrice del Premio Strega 2023 con l’omonima opera. Un libro intenso che affronta temi profondi come maternità, fragilità e perdita.

L’incontro riunirà scrittori, traduttori e lettori in un dialogo sul potere trasformativo della letteratura e sulla capacità delle parole di creare legami autentici, anche a distanza.

“La notte della letteratura”: un viaggio tra parole e città

Tra gli appuntamenti più attesi figura “La notte della letteratura”, in programma il 9 maggio dalle 19:00 alle 22:00. Si tratta di una passeggiata letteraria immersiva che porterà il pubblico attraverso diverse location di Hanoi, con letture dal vivo di opere contemporanee europee e vietnamite.

Il percorso offrirà un’esperienza multisensoriale, esplorando il tema della solitudine e della solidarietà nella vita urbana attraverso la narrazione.

Ferrante e il successo globale della narrativa italiana

Il programma include anche una tappa presso il Goethe-Institut Hanoi, dove verranno letti brani tratti dal celebre romanzo L’amica geniale di Elena Ferrante.

Attraverso la narrazione ambientata a Napoli, il pubblico sarà accompagnato nella storia delle due protagoniste, simbolo di un legame profondo che nasce e cresce tra difficoltà, isolamento e solidarietà. Un esempio emblematico del successo internazionale della narrativa italiana contemporanea.

Diplomazia culturale e italiani nel mondo

La partecipazione dell’Ambasciata italiana ad Hanoi alle Giornate della Letteratura Europea conferma il valore strategico della cultura come strumento di diplomazia e dialogo tra i popoli.

Eventi come questi rafforzano la presenza dell’Italia all’estero e contribuiscono a promuovere il patrimonio letterario nazionale, coinvolgendo non solo le comunità locali ma anche gli italiani residenti in Vietnam.

Un impegno che consolida il ruolo dell’Italia come ponte culturale globale, capace di unire storie, lingue e sensibilità diverse attraverso la forza universale della letteratura.