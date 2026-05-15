Il Comites di Barcellona, presieduto da Roberta Martin, prende posizione contro ogni forma di odio e violenza verbale diffusa attraverso i social network, esprimendo piena solidarietà al Consolato Generale d’Italia a Barcellona e al suo personale dopo alcuni gravi episodi avvenuti online negli ultimi giorni.

Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale del Comites, su un gruppo Facebook frequentato da connazionali sarebbero comparsi commenti contenenti espressioni offensive e minacce rivolte al Consolato Generale d’Italia a Barcellona e ai suoi dipendenti.

“I Consiglieri del Com.It.Es di Barcellona esprimono piena e convinta solidarietà al Console Generale ed a tutte le lavoratrici e i lavoratori del Consolato, ingiustamente colpiti da tali attacchi”, si legge nella nota.

Il Comites condanna con fermezza episodi caratterizzati da “linguaggi inaccettabili” e da affermazioni considerate gravemente lesive “della dignità e della sicurezza delle persone e delle istituzioni”. Secondo il Comitato degli italiani all’estero, comportamenti di questo tipo “non appartengono a una società civile e non possono in alcun modo essere giustificati né tollerati”.

Nel comunicato viene inoltre ribadita l’importanza di mantenere un dialogo rispettoso anche quando si esprimono critiche nei confronti delle istituzioni consolari, invitando i cittadini a utilizzare i canali appropriati per segnalare eventuali problemi o disservizi.

“La qualità del dibattito pubblico è un valore fondamentale che tutela e rafforza l’intera comunità”, sottolinea il Comites, che rinnova la propria vicinanza e stima al personale del Consolato Generale d’Italia a Barcellona.

Infine, il Comitato rinnova il proprio impegno a lavorare per una comunità italiana “coesa, responsabile e orientata alla collaborazione”, invitando tutti i connazionali a contattare il Comites in presenza di segnalazioni specifiche o richieste di aiuto.