José Raúl Mulino e Luis Abinader rafforzano l’asse politico ed economico tra Panama e Repubblica Dominicana.

Nel corso di un incontro ufficiale tenutosi a Panama City, i due leader hanno concordato di approfondire le relazioni diplomatiche e commerciali, con particolare attenzione agli investimenti, agli scambi attraverso le zone franche e al miglioramento delle procedure migratorie per i cittadini dei due Paesi.

Commercio e investimenti al centro del vertice

La visita di Abinader si è svolta in occasione del Congresso Mondiale delle Zone Franche, appuntamento internazionale dedicato al commercio e allo sviluppo industriale.

I presidenti, affiancati da rappresentanti dei rispettivi governi e del settore privato, hanno discusso nuove opportunità di cooperazione economica regionale e strategie per incrementare gli scambi commerciali.

Al centro del confronto anche il ruolo delle zone franche, considerate strumenti chiave per attrarre investimenti internazionali e rafforzare la competitività economica dell’area centroamericana e caraibica.

Procedure migratorie e turismo

Uno dei punti principali del colloquio ha riguardato il miglioramento delle procedure migratorie tra i due Paesi, con l’obiettivo di facilitare la mobilità dei cittadini e incentivare il turismo.

Nel vertice sono stati inoltre analizzati nuovi incentivi per aumentare il flusso di turisti dominicani verso Panama, settore ritenuto strategico per entrambe le economie.

Focus su integrazione regionale e ONU

Tra i temi affrontati anche l’attuale situazione del Sistema di integrazione centroamericana e la prossima elezione del segretario generale delle Nazioni Unite.

L’incontro conferma la volontà di Panama e Repubblica Dominicana di consolidare la cooperazione regionale in una fase caratterizzata da importanti sfide economiche, migratorie e geopolitiche per l’America Latina e i Caraibi.