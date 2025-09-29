“Il nostro business cinematografico è stato rubato agli Stati Uniti d’America da altri Paesi, proprio come rubare ‘le caramelle a un bambino'”, così ha esordito il presidente Trump in post su Truth Social.

Il presidente americano ha inoltre annunciato che “per risolvere questo problema annoso e senza fine, imporrò dazi del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti”.

Trump ha aggiunto che la California “è stata colpita in maniera molto dura” dalle produzioni estere e ha approfittato per attaccare il governatore della California, Newson, definendolo “debole e incompetente”.