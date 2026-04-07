Laura Pausini torna protagonista sulla scena internazionale e lo fa con numeri da record. Le prime date spagnole dell’“Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027” hanno registrato il tutto esaurito nelle principali città, confermando ancora una volta il legame fortissimo tra l’artista italiana e il pubblico iberico.

Il tour, giunto all’undicesima tournée mondiale, ha debuttato con un sold out al Navarra Arena di Pamplona, per poi proseguire con tappe altrettanto affollate: 9.500 spettatori a Tenerife, 10.000 a Barcellona al Palau Sant Jordi e 12.000 a Valencia nella nuova Roig Arena. Gran finale a Madrid, dove il Movistar Arena ha registrato l’ennesimo tutto esaurito con 12.000 biglietti venduti.

Un successo che va oltre i numeri e racconta un rapporto speciale costruito in oltre trent’anni di carriera. «Mi sento privilegiata per quello che vivo ogni volta che torno qui», ha dichiarato Pausini dal palco di Madrid, sottolineando il profondo legame con la Spagna, definita “la mia terra, la mia voce, il mio cuore”.

Dopo due anni dall’ultimo tour mondiale, l’artista – tra le italiane più amate all’estero – è tornata con uno spettacolo rinnovato, capace di unire grandi successi e nuove emozioni.

Il viaggio musicale proseguirà ora nei principali palasport internazionali, con diverse date già sold out anche oltreoceano: da Montevideo a Buenos Aires, passando per Santiago del Cile, Lima e Santo Domingo.

Un nuovo capitolo di una carriera senza confini, che continua a portare la musica italiana nel mondo.