Arte e design come strumenti di dialogo tra Paesi e culture. È questo il messaggio lanciato in occasione della Milano Design Week, dove la Confederazione Svizzera ha presentato l’installazione “L’instabilità necessaria”, simbolo di un legame culturale sempre più forte con l’Italia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione promosso dall’ambasciata e dal consolato generale svizzero, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra i due Paesi attraverso linguaggi universali come l’arte e il design.

Un ponte culturale tra Italia e Svizzera

L’installazione rappresenta un invito a riflettere sul concetto di equilibrio e cambiamento, ma anche un’occasione concreta per consolidare i rapporti tra due realtà che condividono una lunga storia comune.

A sottolinearlo è stato l’ambasciatore Roberto Balzaretti, che ha evidenziato l’importanza di “incontrarsi e collaborare, al di là delle frontiere politiche”, ricordando come eventi di questo tipo contribuiscano a rafforzare la vicinanza tra Italia e Svizzera.

Design e diplomazia culturale

La presenza elvetica alla Milano Design Week conferma il ruolo centrale della manifestazione come piattaforma internazionale non solo per il design, ma anche per la diplomazia culturale. Un contesto in cui istituzioni, artisti e territori si confrontano, creando nuove opportunità di cooperazione.

In questo quadro si inserisce anche il progetto In Cammino con la Svizzera, destinato a toccare tutte le regioni italiane, rafforzando ulteriormente i legami tra le due nazioni.

Un segnale per gli italiani all’estero

Per le comunità italiane all’estero, soprattutto in Svizzera, iniziative come questa rappresentano un segnale importante: la cultura continua a essere uno dei principali strumenti di connessione tra Paesi e popoli.

In un mondo sempre più interconnesso, eventi come la Milano Design Week dimostrano come arte e creatività possano superare i confini geografici, costruendo relazioni solide e durature tra nazioni storicamente vicine.