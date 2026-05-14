I rapporti economici tra Italia e Stati Uniti continuano a consolidarsi, indipendentemente dagli equilibri politici e dalle tensioni commerciali internazionali. Nel 2025 il sistema commerciale tra i due Paesi ha raggiunto il valore record di 118 miliardi di euro, confermando la solidità dell’asse transatlantico.

A sottolinearlo sono istituzioni e imprenditori italiani e americani intervenuti all’evento “Americana 250! Bonds That Made History”, organizzato da American Chamber of Commerce in Italy in occasione dei 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza americana.

“Il rapporto Italia-Usa va oltre i governi”

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il presidente di AmCham Italy, Stefano Lucchini, ha ribadito come il legame tra Roma e Washington resti strategico anche in una fase internazionale complessa.

Sulla stessa linea il managing director di AmCham Italy, Simone Crolla, che ha definito l’attuale contesto geopolitico “soltanto una parentesi” all’interno di oltre due secoli e mezzo di relazioni economiche e diplomatiche tra i due Paesi.

Nonostante il tema dei dazi e le tensioni commerciali globali, gli esperti parlano di rapporti ormai strutturali, sostenuti da investimenti, export e presenza industriale reciproca.

Farmaceutica e tecnologia trainano gli scambi

Tra i settori più forti del rapporto economico italo-americano spicca il comparto farmaceutico, diventato centrale con quasi 70 miliardi di euro di export nel 2025.

Cresce anche il settore tecnologico, insieme alle aziende italiane che esportano beni e servizi direttamente ai consumatori statunitensi.

Un sistema economico che coinvolge migliaia di imprese italiane presenti negli Usa e numerose aziende americane attive in Italia, contribuendo a rafforzare occupazione, investimenti e innovazione su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Italiani negli Usa e diplomazia economica

Il rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Stati Uniti interessa da vicino anche la vasta comunità degli italiani e degli italoamericani presenti negli Usa.

La diplomazia economica rappresenta infatti uno degli strumenti principali per consolidare il ruolo del Made in Italy all’estero e valorizzare il contributo delle comunità italiane nel mondo.

Dall’agroalimentare alla farmaceutica, dalla moda alla tecnologia, il mercato americano continua a essere uno dei più importanti per l’export italiano e per la promozione dell’immagine dell’Italia a livello internazionale.