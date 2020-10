CORONAVIRUS | Un secondo lockdown sarebbe un disastro

Si registrano sempre più contagi da Covid e gira con sempre maggiore insistenza la voce di un secondo lockdown per impedire la circolazione del virus, nonostante le smentite formali da parte del Governo. Ora, un secondo lockdown per un Paese come il nostro sarebbe un disastro.

Infatti, l’Italia era già debole prima dell’arrivo del virus. La nostra economia risentiva dei problemi storici italiani, come le tasse elevate, la burocrazia, la carenza di buone infrastrutture ed il cattivo funzionamento della giustizia.

Con il lockdown, l’economia è peggiorata ulteriormente. Il 12% del PIL se n’è andato. Un secondo lockdown sarebbe il suicidio del nostro Paese dal punto di vista economico e sociale. Bisogna fare di tutto per evitarlo. Per esempio, si debbono istituire le zone rosse nelle zone di maggiore contagio.

on un nuovo lockdown noi potremmo sopravvivere al virus… ma non ad una grave crisi economica.