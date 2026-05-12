“I dati Eurostat sull’agroalimentare europeo nel 2025 non sono solo numeri, ma la prova tangibile di un’Europa che, quando valorizza le proprie eccellenze, non teme rivali sui mercati globali”.

Con queste parole l’eurodeputato di Forza Italia e membro della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Salvatore De Meo, ha commentato i nuovi dati sull’export agroalimentare dell’Unione europea diffusi da Eurostat.

Secondo i dati citati da De Meo, nel 2025 le esportazioni agroalimentari dell’Unione Europea hanno raggiunto quota 238,2 miliardi di euro, confermando la forza competitiva di uno dei comparti strategici dell’economia europea.

“Le esportazioni agroalimentari che hanno raggiunto i 238,2 miliardi di euro sono un risultato straordinario, che conferma la competitività e la resilienza di un settore strategico per la nostra economia e per la nostra sovranità alimentare”, ha dichiarato l’europarlamentare.

In questo scenario, secondo De Meo, l’Italia continua a ricoprire un ruolo centrale grazie ai risultati raggiunti dal Made in Italy agroalimentare sui mercati internazionali.

“Con un export agroalimentare nazionale che ha raggiunto il record di 72,5 miliardi di euro, il nostro Paese si conferma uno dei principali punti di forza della qualità europea”, ha sottolineato.

Per l’esponente del PPE, il risultato è frutto del lavoro del comparto agricolo italiano e delle politiche di internazionalizzazione promosse dal Governo. De Meo ha infatti evidenziato il contributo del ministro degli Esteri Antonio Tajani nel rafforzamento della diplomazia economica italiana.

“Un risultato che nasce dal lavoro dei nostri agricoltori e dalla visione del Governo italiano. Oggi, grazie al nuovo slancio impresso dal ministro Antonio Tajani alla diplomazia economica e al rafforzamento del ruolo della Farnesina come motore anche dell’internazionalizzazione delle imprese, abbiamo gli strumenti giusti per raggiungere l’obiettivo posto dal ministro di portare l’export italiano complessivo a quota 700 miliardi di euro entro la fine del 2027”, ha aggiunto De Meo.

Il settore agroalimentare rappresenta uno degli asset principali dell’economia italiana anche per le comunità italiane all’estero, dove i prodotti Made in Italy continuano a registrare una crescita costante grazie alla forte domanda internazionale di qualità, tradizione e sicurezza alimentare.