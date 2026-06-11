Con l’avvicinarsi della stagione estiva cresce la voglia di programmare le vacanze, ma aumenta anche il rischio di cadere nelle cosiddette “vacanze fantasma”, una delle truffe online più diffuse degli ultimi anni.

A lanciare l’allarme è la Polizia di Stato, che invita i cittadini a prestare la massima attenzione agli annunci pubblicati sui social network e sulle piattaforme online, dove spesso vengono promosse offerte apparentemente imperdibili che si rivelano poi vere e proprie frodi.

Case vacanza da sogno a prezzi irrisori, appartamenti in località turistiche molto richieste proposti a cifre incredibilmente basse o pacchetti “tutto incluso” che sembrano troppo convenienti per essere reali: sono questi alcuni dei principali campanelli d’allarme segnalati dagli esperti.

Secondo la Polizia di Stato, i truffatori sfruttano l’entusiasmo di chi sta organizzando le ferie per convincere le vittime a versare caparre o pagamenti anticipati, salvo poi sparire nel nulla una volta ricevuto il denaro.

Per questo motivo vengono diffusi alcuni consigli pratici per prenotare in sicurezza e ridurre il rischio di essere raggirati.

Il primo suggerimento è diffidare sempre delle offerte troppo vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato. Quando il costo appare irrealisticamente basso, è opportuno approfondire e verificare attentamente l’affidabilità dell’annuncio.

Fondamentale anche controllare le fotografie pubblicate online. In molti casi le immagini utilizzate dai truffatori vengono copiate da altri siti web o da strutture realmente esistenti ma completamente estranee all’annuncio.

Gli utenti sono inoltre invitati a verificare recensioni, contatti, indirizzi e informazioni sulla struttura prima di procedere con qualsiasi pagamento, privilegiando piattaforme affidabili e sistemi di pagamento tracciabili.

L’allarme riguarda non soltanto l’Italia ma anche gli italiani residenti all’estero, che spesso organizzano il proprio rientro estivo nel nostro Paese attraverso prenotazioni effettuate online e possono quindi diventare bersaglio di truffatori particolarmente attivi durante i mesi estivi.

La raccomandazione delle forze dell’ordine è semplice: dedicare qualche minuto in più alle verifiche può evitare di trasformare le vacanze dei sogni in una costosa delusione.

Prima di confermare una prenotazione, meglio controllare ogni dettaglio. Quando un’offerta sembra troppo bella per essere vera, molto spesso non lo è.