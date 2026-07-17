Con l’estate 2026 prende il via una nuova importante rotta internazionale per il Sud Italia. Neos, compagnia aerea del gruppo Alpitour World, ha inaugurato il collegamento diretto tra Catania e Zanzibar, una delle mete più richieste dell’Oceano Indiano, offrendo ai viaggiatori siciliani una nuova possibilità di raggiungere l’Africa orientale senza scali.

Il volo sarà operativo con frequenza quindicinale fino al mese di ottobre e rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di espansione della compagnia sul mercato siciliano, sempre più centrale nel turismo internazionale.

Catania sempre più hub del Mediterraneo

Il nuovo collegamento sarà effettuato con un Boeing B787-9 Dreamliner, configurato con 355 posti complessivi: 28 in Premium e 327 in Economy. A bordo i passeggeri potranno usufruire del sistema di intrattenimento individuale e della connessione Wi-Fi, rendendo il viaggio più confortevole anche sulle lunghe tratte.

L’apertura della rotta conferma il crescente ruolo dell’aeroporto di Catania come porta d’accesso verso le destinazioni intercontinentali, rafforzando la presenza di Neos nello scalo etneo.

Zanzibar si aggiunge alle grandi destinazioni Neos

Con il nuovo volo per Zanzibar, Neos amplia ulteriormente il proprio network internazionale da Catania, che comprende già numerose destinazioni di lungo raggio particolarmente apprezzate dal turismo italiano.

Dallo scalo siciliano è infatti possibile raggiungere anche Cuba, Egitto, Kenya, Madagascar, Maldive, Messico, Repubblica Dominicana e Spagna, consolidando Catania come uno degli aeroporti italiani con la più ampia offerta leisure.

SAC: “Un passo importante per lo sviluppo dello scalo”

Per la società di gestione dell’aeroporto di Catania, il nuovo collegamento rappresenta un risultato strategico.

La presidente della SAC, Anna Quattrone, e l’amministratore delegato Nico Torrisi hanno sottolineato come l’attivazione del volo diretto verso Zanzibar dimostri la capacità dello scalo di attrarre collegamenti di lungo raggio verso destinazioni ad alto valore turistico, rafforzando il ruolo di Catania come principale hub del Mediterraneo per il traffico turistico internazionale.

Neos punta sulla Sicilia

Anche il direttore commerciale di Neos, Aldo Sarnataro, evidenzia come il nuovo collegamento si inserisca perfettamente nella rete di voli leisure già operati dalla compagnia da Catania.

Il volo per Zanzibar potrà inoltre essere integrato con i pacchetti vacanza dei principali marchi del gruppo Alpitour World — Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda1924 — offrendo ai passeggeri un’ampia gamma di soluzioni per soggiorni organizzati.

L’inaugurazione della rotta conferma la crescita del traffico internazionale in Sicilia e rafforza il collegamento dell’isola con alcune delle destinazioni più richieste dai turisti italiani, contribuendo allo sviluppo del turismo outgoing e alla valorizzazione dell’aeroporto di Catania come snodo strategico nel Mediterraneo.