La cucina italiana continua a conquistare la Spagna. Sono quattro le strutture ristorative di Madrid protagoniste dell’edizione 2026 del Marchio Ospitalità Italiana, il riconoscimento che certifica l’autenticità e la qualità della ristorazione italiana nel mondo.

Tre locali entrano per la prima volta nella rete delle eccellenze premiate, mentre il ristorante Baldoria rinnova il prestigioso riconoscimento per il biennio 2026-2027, confermandosi tra i principali ambasciatori della gastronomia italiana nella capitale spagnola.

Le tre nuove eccellenze premiate

A ottenere il Marchio Ospitalità Italiana sono:

Araldo – Arte del Gusto, pizzeria nata a Verona nel 2004 grazie ai coniugi Vittorio e Sonia e presente a Madrid dal 2018. Il locale propone la tradizionale pizza in stile veronese, realizzata con farina biologica semi-integrale macinata a pietra e un impasto sottoposto a una lievitazione di 60 ore.

Minelli 1960, ristorante e pizzeria fondato da Alberto Minelli e dalla moglie, che porta nella capitale spagnola la tradizione della famiglia Minelli, storica produttrice di vino sul Lago d’Iseo. Il locale unisce pizza gourmet, pasta fresca artigianale e una selezione dei vini della cantina di famiglia.

NAP Malasaña, parte del marchio NAP – Neapolitan Authentic Pizza, fondato nel 2011 dal pizzaiolo napoletano Antonello Belardo insieme allo spagnolo Fernando Pérez. Il gruppo aderisce all’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) ed è specializzato nella preparazione della vera pizza napoletana cotta nel forno a legna.

Baldoria conferma il riconoscimento

Accanto ai nuovi ingressi, viene confermato anche il Marchio Ospitalità Italiana al ristorante Baldoria, aperto nel 2022 dallo chef napoletano Ciro Cristiano, già chef esecutivo del gruppo Big Mamma, insieme a Simone Attolini.

Ispirato all’atmosfera dell’isola di Procida, il locale propone cucina napoletana accompagnata da musica dal vivo ed è ormai uno dei punti di riferimento della ristorazione italiana in Spagna. Nel 2025 è stato infatti premiato come migliore pizzeria di Spagna, conquistando anche il secondo posto nella classifica 50 Top Pizza Europa.

Cos’è il Marchio Ospitalità Italiana

Il Marchio Ospitalità Italiana è un progetto promosso da ISNART, con il supporto operativo della rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, che certifica ristoranti, pizzerie e gelaterie impegnati a garantire elevati standard di qualità e autenticità.

Per ottenere il riconoscimento è necessario rispettare rigorosi requisiti, tra cui:

la presenza di almeno una persona che parli italiano;

uno chef con comprovata formazione nella cucina italiana;

un menu composto per almeno il 50% da piatti della tradizione italiana;

una carta dei vini con almeno cinque etichette DOP o IGP.

Dal 2024 la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS) ha contribuito all’assegnazione del marchio a 16 attività di ristorazione presenti nel Paese, curando le attività di selezione, verifica e ispezione in collaborazione con ISNART.

Cresce la passione per la cucina italiana in Spagna

Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente favorevole per la ristorazione italiana in Spagna. L’interesse dei consumatori spagnoli verso i prodotti e le ricette del Made in Italy continua infatti ad aumentare, accompagnato dalla crescita dell’offerta gastronomica italiana nel settore della ristorazione.

A confermare questa tendenza sono anche i dati sull’export agroalimentare italiano: secondo Euroestacom-Eurostat, negli ultimi cinque anni le esportazioni verso la Spagna sono cresciute di circa il 62%, superando 3,3 miliardi di euro nel 2025. Parallelamente è aumentato anche il numero delle imprese impegnate nella distribuzione di prodotti alimentari italiani sul mercato spagnolo.

La Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna ha espresso le proprie congratulazioni alle quattro strutture premiate, sottolineando come il Marchio Ospitalità Italiana rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere nel mondo la qualità, la tradizione e l’autenticità della cucina italiana.