Un importante passo avanti per rendere i servizi consolari più accessibili agli italiani residenti in Canada.

Il Consolato Generale d’Italia a Toronto ha infatti organizzato per il 7 agosto 2026 una missione consolare itinerante a Niagara Falls, dedicata alla raccolta dei dati biometrici necessari per il rilascio e il rinnovo del passaporto italiano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di agevolare i connazionali che vivono lontano dalla sede consolare di Toronto e si inserisce nell’impegno portato avanti dal senatore del MAIE Mario Borghese e dal vicepresidente del MAIE Enzo Odoguardi, da tempo sostenitori del rafforzamento dei servizi consolari decentrati per gli italiani all’estero.

Alla promozione della missione hanno collaborato anche Francesco Sanci, referente del MAIE Toronto, e il giornalista sportivo Paolo Canciani, che hanno contribuito a diffondere le informazioni presso la comunità italiana locale.

Un servizio pensato per chi vive lontano dal Consolato

L’iniziativa consentirà ai cittadini italiani residenti nell’area di Niagara Falls di evitare lunghi spostamenti fino a Toronto per effettuare la rilevazione delle impronte digitali, della fotografia e della firma necessarie al rilascio del passaporto.

Il funzionario itinerante del Consolato raccoglierà tutta la documentazione richiesta direttamente sul posto. Le pratiche saranno poi lavorate presso il Consolato Generale d’Italia a Toronto e, una volta emessi, i passaporti saranno spediti agli interessati.

Per Borghese e Odoguardi questo progetto rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano avvicinarsi ai cittadini, soprattutto a coloro che, per ragioni di età, salute o distanza geografica, incontrano maggiori difficoltà nell’accedere ai servizi consolari.

Chi può richiedere il servizio

Potranno presentare domanda i cittadini italiani che:

siano regolarmente iscritti all’AIRE;

risiedano nelle contee di Lincoln o Welland;

abbiano il passaporto italiano scaduto o in scadenza secondo i criteri previsti dal Consolato.

Saranno disponibili 40 appuntamenti.

Priorità alle categorie più fragili

La missione darà priorità a:

titolari di Permanent Resident Card con passaporto in scadenza entro il 31 gennaio 2027;

cittadini italiani con almeno 70 anni;

famiglie con bambini da 0 a 6 anni;

donne in gravidanza;

persone con disabilità permanenti.

Come prenotare

Le richieste dovranno essere inviate dal 17 al 24 luglio 2026 all’indirizzo e-mail toronto.info@esteri.it.

Il Consolato esaminerà la documentazione ricevuta e comunicherà direttamente agli interessati la conferma dell’appuntamento, indicando orario e sede dell’incontro.

La mancata ricezione della conferma entro il 6 agosto 2026 significherà che la richiesta non è stata accolta.

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Un impegno concreto per gli italiani nel mondo

La missione consolare di Niagara Falls rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità italiana sul territorio.

L’impegno del senatore Mario Borghese e del vicepresidente del MAIE Enzo Odoguardi, insieme al contributo di Francesco Sanci e Paolo Canciani, conferma la volontà di promuovere servizi consolari sempre più efficienti, vicini ai cittadini e capaci di rispondere alle esigenze delle comunità italiane residenti all’estero, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e a chi vive lontano dalle sedi diplomatico-consolari.