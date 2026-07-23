La Bistecca alla Fiorentina, uno dei simboli più rappresentativi della tradizione gastronomica italiana, punta a ottenere un riconoscimento internazionale sempre più prestigioso. L’Accademia della Fiorentina, fondata a Firenze nel 1991 su iniziativa dell’Associazione Macellai, ha infatti rilanciato il proprio impegno per la valorizzazione e la tutela di questa eccellenza culinaria, con l’obiettivo di farne un autentico ambasciatore del Made in Italy nel mondo.

L’ente, senza scopo di lucro, coordina un ampio Comitato promotore composto da università, enti di ricerca, associazioni di categoria e rappresentanti dell’intera filiera produttiva, impegnati nella salvaguardia della storia, della cultura e dell’identità legate alla celebre bistecca fiorentina.

Obiettivo UNESCO e riconoscimento europeo

Tra le principali sfide dell’Accademia figurano il riconoscimento della tradizione e della cultura gastronomica della Bistecca alla Fiorentina come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO e il conseguimento della certificazione europea di Specialità Tradizionale Garantita (STG).

Due traguardi che consentirebbero di rafforzare ulteriormente la tutela di un prodotto simbolo della cucina toscana e italiana, preservandone autenticità, qualità e tradizione.

Un percorso condiviso con istituzioni e mondo della ricerca

Negli ultimi anni l’Accademia ha promosso convegni scientifici, incontri istituzionali e tavoli di confronto coinvolgendo la Regione Toscana, il Comune di Firenze, le associazioni di categoria e numerosi operatori del settore agroalimentare.

L’obiettivo è costruire un percorso condiviso capace di valorizzare non soltanto la bistecca come prodotto gastronomico, ma anche il patrimonio culturale, storico e identitario che essa rappresenta per Firenze e per l’intero territorio toscano.

Una nuova fase per promuovere la Fiorentina nel mondo

Con il recente rinnovo degli organi direttivi, l’Accademia della Fiorentina inaugura una nuova fase della propria attività.

Come evidenziato dal quotidiano La Nazione, l’intenzione è quella di rafforzare il ruolo dell’Accademia quale punto di riferimento per la promozione della Bistecca alla Fiorentina in Italia e all’estero, sostenendo iniziative che ne favoriscano la conoscenza presso il grande pubblico e consolidino il prestigio internazionale della tradizione gastronomica italiana.

Per milioni di italiani residenti all’estero, la Bistecca alla Fiorentina rappresenta infatti uno dei simboli più riconoscibili della cucina nazionale, capace di raccontare storia, territorio e cultura attraverso un piatto diventato nel tempo un’autentica icona del Made in Italy.