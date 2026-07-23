Il Segretario Generale dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA), Giorgio Silli, ha compiuto una missione ufficiale nella Repubblica di Haiti, la prima visita nel Paese di un Segretario Generale dell’Organizzazione dalla sua fondazione nel 1966. Il Segretario Generale è stato accompagnato dal Capo della Segreteria Generale dell’IILA, Simone Spezzano, e dall’Ambasciatore della Repubblica di Haiti in Italia, Gandy Thomas, il cui impegno ha contribuito alla realizzazione della missione.

La visita dà seguito all’incontro svoltosi a Roma nel maggio 2026 tra il Segretario Generale dell’IILA e il Ministro degli Affari Esteri e dei Culti della Repubblica di Haiti, S.E. Raina Forbin, e conferma la volontà condivisa di rilanciare il partenariato tra Haiti e l’IILA attraverso iniziative concrete a sostegno dello sviluppo del Paese.

Nel corso della missione, il Segretario Generale è stato ricevuto dal Ministro della Giustizia e della Sicurezza Pubblica, Patrick Pélissier, con il quale sono state approfondite le opportunità di collaborazione nei settori della modernizzazione del sistema giudiziario, della formazione dei magistrati e del personale giudiziario, del contrasto alla criminalità organizzata e transnazionale e del rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza. L’incontro ha confermato il comune interesse ad avviare programmi di cooperazione tecnica in questi ambiti prioritari.

Il Segretario Generale ha inoltre incontrato il Rettore dell’Università di Stato di Haiti, Prof. Dieuseul Prédélus, per discutere nuove opportunità di collaborazione nel campo della mobilità accademica, dell’ampliamento delle borse di studio e dello sviluppo di programmi congiunti nei settori della tutela del patrimonio culturale, del restauro, della moda e della salute pubblica. Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento della partecipazione di studenti, ricercatori e funzionari haitiani ai programmi di formazione, trasferimento tecnologico e alta qualificazione promossi dall’IILA.

Nel corso della visita, il Segretario Generale ha dialogato con i giovani diplomatici haitiani presso il Ministero degli Affari Esteri e dei Culti, con i quali ha avuto un proficuo scambio sul ruolo della diplomazia nella cooperazione internazionale, sulle opportunità offerte dall’IILA e sull’importanza della formazione delle nuove generazioni di funzionari pubblici.

La Ministra degli Affari Esteri e dei Culti, S.E. Raina Forbin, ha ospitato un pranzo di lavoro con il Segretario Generale e la delegazione dell’IILA, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Nazionale e della Formazione Professionale, Vijonet Déméro, del Direttore di Gabinetto del Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Esterna, Ruddy Mentor, e della Direttrice della Cooperazione Esterna, Yvrose Guerrier. L’incontro ha consentito di individuare i principali settori di interesse comune sui quali sviluppare future iniziative di cooperazione.

I ministri haitiani incontrati durante la visita hanno espresso la loro volontà di rafforzare la cooperazione con l’IILA e hanno concordato di mantenere un dialogo permanente per promuovere iniziative congiunte nei settori prioritari individuati nel corso della missione.

Prima di concludere la missione, il Segretario Generale ha incontrato anche i rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio ad Haiti, con i quali ha condiviso una riflessione sulle sfide che il Paese è chiamato ad affrontare e sul contributo che le istituzioni internazionali e la società civile possono offrire a sostegno della stabilità, dello sviluppo e delle comunità più vulnerabili.

La missione conferma l’impegno dell’IILA a intensificare la propria presenza e le proprie attività di cooperazione nel Paese, in un contesto di dialogo istituzionale costruttivo che apre nuove opportunità per lo sviluppo di partenariati di medio e lungo periodo a sostegno dello sviluppo sostenibile, del rafforzamento delle istituzioni e della formazione delle nuove generazioni.