Si avvicina il periodo più intenso dell’esodo estivo 2026 e per milioni di automobilisti in partenza verso le località di villeggiatura arrivano le prime indicazioni di Viabilità Italia, che prevede bollino nero nelle mattinate di sabato 1° e sabato 8 agosto, i giorni in cui sono attesi i maggiori volumi di traffico sull’intera rete stradale nazionale.

Secondo le previsioni, con l’inizio di agosto aumenteranno sensibilmente gli spostamenti verso le principali destinazioni turistiche italiane, con una forte intensificazione della circolazione già dal venerdì e per tutta la giornata di sabato.

I giorni più critici dell’estate

Le prime due settimane di agosto saranno quelle caratterizzate dai maggiori flussi di traffico.

In particolare, le mattinate di sabato 1° agosto e sabato 8 agosto, contrassegnate dal bollino nero, rappresenteranno i momenti di massima criticità per la circolazione, con possibili rallentamenti e lunghe code lungo autostrade e principali arterie di collegamento verso il mare, la montagna e le città d’arte.

Per il resto del periodo estivo sono previsti numerosi weekend da bollino rosso, soprattutto in concomitanza con il Ferragosto e con il rientro dei vacanzieri.

Divieti di circolazione per i mezzi pesanti

Per agevolare la mobilità durante l’esodo, resta in vigore il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Le principali limitazioni previste sono:

sabato 1° agosto: dalle 8 alle 22;

dalle 8 alle 22; domenica 2 agosto: dalle 7 alle 22;

dalle 7 alle 22; venerdì 7 agosto: dalle 16 alle 22;

dalle 16 alle 22; sabato 8 agosto: dalle 8 alle 22;

dalle 8 alle 22; domenica 9 agosto: dalle 7 alle 22;

dalle 7 alle 22; venerdì 14 agosto: dalle 16 alle 22;

dalle 16 alle 22; sabato 15 agosto (Ferragosto): dalle 7 alle 22;

dalle 7 alle 22; domenica 16 agosto: dalle 7 alle 22;

dalle 7 alle 22; sabato 22 agosto: dalle 8 alle 16;

dalle 8 alle 16; domenica 23 agosto: dalle 7 alle 22;

dalle 7 alle 22; sabato 29 agosto: dalle 8 alle 16;

dalle 8 alle 16; domenica 30 agosto: dalle 7 alle 22.

Cantieri ridotti per favorire la circolazione

Viabilità Italia ha inoltre comunicato che gli enti proprietari e i concessionari delle strade provvederanno, ove possibile, alla rimozione dei cantieri temporanei e adotteranno misure per ridurre al minimo l’impatto di quelli non eliminabili, così da facilitare gli spostamenti durante il periodo di massimo afflusso.

Per chi si metterà in viaggio è consigliabile pianificare con attenzione la partenza, consultare le informazioni sul traffico in tempo reale ed evitare, quando possibile, le fasce orarie considerate più critiche, in particolare le mattinate dei primi due sabati di agosto.