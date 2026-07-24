L’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Dominicana ha organizzato una serata istituzionale che ha riunito esponenti del mondo imprenditoriale, culturale e della comunicazione, confermando il ruolo centrale della diplomazia italiana nel rafforzamento dei rapporti tra Roma e Santo Domingo.

A fare gli onori di casa è stato l’ambasciatore d’Italia Sergio Maffettone, che ha accolto gli ospiti in occasione della visita ufficiale di Jean Todt, inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale e figura di riferimento a livello internazionale per le politiche sulla mobilità sicura.

L’incontro, articolato in un cocktail e una cena istituzionale, è andato ben oltre il tradizionale protocollo diplomatico.

La serata ha rappresentato infatti un’importante occasione per riaffermare gli storici rapporti di amicizia tra Italia e Repubblica Dominicana e per approfondire nuove prospettive di collaborazione in settori strategici come la sicurezza stradale, la cultura e l’industria cinematografica.

Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti di diversi ambiti della società dominicana e della comunità italiana, a testimonianza della volontà condivisa di sviluppare un’agenda di cooperazione sempre più ampia e con respiro internazionale.

Nel corso della serata Jean Todt ha avuto modo di confrontarsi con gli ospiti, richiamando l’importanza della sicurezza stradale come priorità globale e sottolineando il valore delle partnership tra istituzioni, settore privato e società civile per promuovere una mobilità più sicura e sostenibile.

L’iniziativa promossa dall’Ambasciata d’Italia conferma il dinamismo delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica Dominicana, un legame che coinvolge non solo la diplomazia e le istituzioni, ma anche il tessuto economico, culturale e la numerosa comunità italiana residente nel Paese caraibico, da sempre protagonista nel rafforzamento dei rapporti tra le due nazioni