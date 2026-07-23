Ferrero continua a investire nella crescita internazionale e rafforza la propria presenza nel continente americano. Il gruppo italiano ha annunciato un investimento da 86 milioni di dollari nello stabilimento di San José Iturbide, nello Stato messicano di Guanajuato, con l’obiettivo di raddoppiare la capacità produttiva e consolidare il proprio ruolo nel mercato nordamericano.

L’intervento rientra nella più ampia strategia di espansione del colosso dolciario, che nell’ultimo anno ha destinato oltre un miliardo di dollari a investimenti tra Europa e Americhe, puntando su innovazione tecnologica, potenziamento degli impianti produttivi e integrazione delle aziende acquisite negli ultimi anni.

Produzione destinata anche all’export

Nello stabilimento messicano vengono realizzati alcuni dei marchi più iconici del gruppo, tra cui le linee Nutella e Kinder, destinate sia al mercato interno sia all’esportazione.

Grazie al nuovo investimento, il sito produttivo vedrà raddoppiare la propria capacità e aumenterà significativamente il peso dell’export: la quota di produzione destinata ai mercati esteri passerà infatti dal 40% al 60%.

Il progetto prevede inoltre il rafforzamento delle infrastrutture logistiche e un miglioramento dell’efficienza produttiva, elementi considerati strategici per sostenere la crescente domanda proveniente dal continente americano.

Una strategia di crescita nelle Americhe

L’investimento conferma l’importanza del Messico nella strategia industriale di Ferrero per il mercato americano.

Negli ultimi anni il gruppo di Alba ha portato avanti una significativa politica di espansione negli Stati Uniti e nelle Americhe attraverso importanti acquisizioni. Tra queste figurano Ferrara Candy, che ha rafforzato la presenza nel settore dolciario statunitense, e l’acquisizione di WK Kellogg, completata lo scorso anno con un’operazione da circa 3 miliardi di dollari.

L’obiettivo è costruire una piattaforma produttiva e commerciale sempre più integrata, capace di servire in maniera efficiente i mercati del Nord e del Centro America.

Presente anche l’ambasciatore d’Italia

L’annuncio dell’investimento è stato ufficializzato durante una cerimonia alla quale ha preso parte anche l’ambasciatore d’Italia in Messico, Alessandro Modiano, a testimonianza del valore strategico dell’iniziativa per le relazioni economiche tra Italia e Messico.

L’espansione dello stabilimento di San José Iturbide rappresenta un ulteriore esempio della capacità delle imprese italiane di investire all’estero, promuovendo il Made in Italy e creando nuove opportunità di sviluppo, occupazione ed esportazione in mercati sempre più competitivi.