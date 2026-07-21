Italo sbarca in Germania: investimento da 3,6 miliardi e addio al monopolio dell’alta velocità
Si apre una nuova fase per il trasporto ferroviario europeo. Italo entrerà ufficialmente nel mercato dell’alta velocità in Germania, ponendo fine al monopolio finora detenuto da Deutsche Bahn su questo segmento e dando vita a uno dei più importanti progetti di liberalizzazione ferroviaria degli ultimi anni.
L’annuncio arriva in occasione della firma dell’accordo tra Italo Holding e Siemens Mobility, siglato a Monaco di Baviera, che prevede l’acquisto di 26 treni ad alta velocità destinati al mercato tedesco, per un investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro.
A spiegare la portata dell’operazione è Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo Holding, in un intervento pubblicato su Il Sole 24 Ore.
“Oggi si apre un capitolo importante per la mobilità ferroviaria europea. L’arrivo di Italo in Germania non è solo l’ingresso di un nuovo operatore, ma un passo concreto verso un mercato unico dei trasporti, capace di superare le liberalizzazioni a macchia di leopardo che ancora frammentano l’Europa”, afferma Montezemolo.
Secondo il presidente di Italo Holding, il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza maturata dall’azienda italiana, primo operatore privato dell’alta velocità nel nostro Paese, e il grande potenziale della rete ferroviaria tedesca, considerata strategica per l’intero continente.
Fondamentale anche il ruolo di Siemens Mobility, partner industriale incaricato della realizzazione dei nuovi convogli ad alta velocità.
Più concorrenza e servizi migliori
L’obiettivo dell’operazione è quello di aumentare la concorrenza nel settore ferroviario tedesco, offrendo ai viaggiatori maggiori possibilità di scelta.
A sottolinearlo è Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo Holding.
“Intendiamo offrire ai passeggeri tedeschi una scelta più ampia, servizi più frequenti, prezzi equi e un servizio di alta qualità”, spiega l’amministratore delegato.
La Rocca evidenzia inoltre il sostegno degli azionisti del gruppo, guidati da MSC insieme a Global Infrastructure Partners (GIP), Allianz e ai soci fondatori, che puntano su investimenti industriali di medio-lungo periodo e sulla crescita del sistema dell’alta velocità.
Un progetto strategico per l’Europa
L’ingresso di Italo in Germania rappresenta un passaggio significativo nel percorso di integrazione del mercato ferroviario europeo.
L’iniziativa punta infatti a favorire una maggiore concorrenza, migliorare la qualità dei servizi e contribuire alla costruzione di un sistema dei trasporti sempre più efficiente e integrato, con benefici per milioni di viaggiatori, compresi i tanti italiani residenti in Germania che ogni anno si spostano nel Paese per lavoro, studio o turismo.