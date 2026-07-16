Nonostante il caro vita, l’incertezza economica e uno scenario internazionale ancora segnato da tensioni geopolitiche, la voglia di viaggiare degli italiani non si ferma. Per l’estate 2026 il 57% degli italiani ha già programmato almeno una vacanza con pernottamento, confermando come il turismo continui a rappresentare una priorità per milioni di famiglie.

È quanto emerge dall’Osservatorio estivo del turismo open air, realizzato dall’Istituto Piepoli per Human Company, uno dei principali gruppi italiani dell’hospitality.

Vacanze open air sempre più amate

Tra i dati più significativi spicca la crescita costante del turismo all’aria aperta. Il 26% di chi partirà quest’estate sceglierà infatti una struttura open air – campeggi, villaggi turistici, glamping o agriturismi – in aumento rispetto al 23% registrato nel 2025.

La soddisfazione di chi ha già sperimentato questa formula è elevatissima: il 90% di coloro che hanno trascorso una vacanza outdoor lo scorso anno ha deciso di ripetere l’esperienza anche nel 2026.

Non è più soltanto una scelta dettata dal risparmio. Oggi il turismo open air conquista soprattutto per:

la libertà (38%);

il contatto diretto con la natura (29%);

la possibilità di vivere numerose attività all’aperto (24%).

Le motivazioni economiche, pur restando importanti, scendono al 21%, segno di un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori.

Sempre più partenze anche a giugno e settembre

L’indagine evidenzia anche una crescente destagionalizzazione delle vacanze.

Se luglio e agosto restano i mesi principali, settembre conquista il 29% delle preferenze mentre giugno raggiunge il 12%, quota che sale al 15% tra gli appassionati dell’outdoor.

Le ragioni sono soprattutto economiche: il 46% degli intervistati sceglie i mesi meno affollati per contenere i costi, mentre il 45% cerca destinazioni con meno turismo e il 33% preferisce temperature più miti.

Vacanze più lunghe dopo anni di contrazione

Dopo alcuni anni caratterizzati dalla riduzione dei giorni di ferie, il 2026 segna un’inversione di tendenza.

Il 52% degli italiani manterrà la stessa durata delle vacanze degli anni precedenti e, per la prima volta dal 2023, il saldo tra chi prolunga e chi accorcia il soggiorno torna in equilibrio, indicando una ritrovata stabilità nelle abitudini di viaggio.

Il mare resta il re delle vacanze

Le località balneari continuano a rappresentare la scelta principale degli italiani.

Il 58% preferisce infatti il mare, seguito dalle città d’arte (21%) e dalla montagna (16%).

Tra chi sceglie il turismo open air emerge invece una maggiore varietà di interessi:

mare (55%);

montagna (20%);

escursionismo (14%);

turismo enogastronomico (9%);

vacanze rurali (8%).

Una domanda che punta sempre più su esperienze autentiche e sul contatto con il territorio.

Italia protagonista, ma pesa il quadro internazionale

La stragrande maggioranza dei vacanzieri resterà entro i confini nazionali.

Il 78% degli italiani ha infatti scelto l’Italia come destinazione estiva, percentuale che sale all’83% tra gli amanti delle vacanze open air.

Le regioni più richieste sono:

Sicilia;

Puglia;

Toscana.

Per il turismo outdoor guidano invece Puglia (16%), Toscana (14%) e Sicilia (13%).

Il contesto internazionale continua però a influenzare le decisioni dei viaggiatori. Il 39% dichiara di essere meno propenso a scegliere destinazioni in Medio Oriente e Nord Africa, mentre il 36% guarda con maggiore prudenza anche ai viaggi di lungo raggio verso Stati Uniti, Asia e Sud America.

Turisti sempre più esigenti

L’indagine evidenzia infine come cambino anche le aspettative dei viaggiatori.

Il 71% desidera personale qualificato e attento alle esigenze degli ospiti, il 69% chiede spazi comuni ben curati e il 67% vuole strutture capaci di valorizzare il territorio attraverso esperienze ed eventi.

Anche il digitale assume un ruolo centrale: il 70% utilizza internet per informarsi e prenotare, pur continuando a considerare fondamentale il rapporto umano durante il soggiorno.

L’estate 2026 conferma dunque una tendenza ormai consolidata: gli italiani continuano a viaggiare, privilegiano il turismo interno e mostrano una crescente attenzione verso esperienze sostenibili, autentiche e a contatto con la natura. Un segnale positivo anche per il comparto turistico nazionale, che continua a rappresentare uno dei principali motori dell’economia italiana.