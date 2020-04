SONDAGGIO IXÈ | Ancora in calo la Lega, cresce Forza Italia. Conte oltre il 60%

In calo Lega e Fdi, il Carroccio perde 9 punti rispetto al risultato delle Europee. Stabili Pd e Movimento 5 Stelle

Secondo il sondaggio Ixè per Cartabianca su Rai Tre, la Lega di Matteo Salvini continua a perdere consensi. Dopo quasi un semestre di erosioni, il Carroccio vede ridotto di quasi 9 punti il bottino delle Europee, portandosi al 25,6%.

Mostra un calo anche Fratelli d’Italia (12%), comunque ben salda oltre la soglia psicologica del 10%; intanto continua la lenta ripresa di Forza Italia (7,9%), salita di 2 punti in due mesi. Con un Salvini che appare sempre meno in forma, gli elettori di centrodestra stanno rivalutando il vecchio leone, Silvio Berlusconi.

Nell’area di Governo, sono stabili i due principali partiti, ma questa settimana guadagna un punto Italia Viva, salendo al 2,9%. Percentuali comunque minime per il partito guidato da Matteo Renzi, che nonostante i tanti interventi sui giornali e in tv non riesce a fare crescere la sua creatura politica.

Allo stato attuale ritroviamo sostanzialmente alla pari la coalizione di Governo e l’opposizione di centro destra.

L’altra notizia è che continua ad essere alto l’indice di gradimento di Giuseppe Conte, oltre il 60%: gli italiani si fidano, evidentemente, del presidente del Consiglio; lontani tutti gli altri leader di partito.