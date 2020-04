SONDAGGIO de L’Italiano in Argentina: il MAIE primo partito tra gli italiani con il 55%, seguono Lega e Pd

Se ci fossero le elezioni domani, a chi andrebbe il tuo voto? E’ questa la domanda che ha rivolto il giornale L’Italiano, diffuso in Argentina, attraverso un sondaggio online pubblicato sui social dal direttore Tullio Zembo, notoriamente vicino alle posizioni della Lega.

Nonostante non sia il momento più opportuno per pensare alla politica – altre sono in questo periodo le preoccupazioni degli italiani e non solo -, al sondaggio hanno risposto in tanti. E i risultati parlano chiaro.

Netto il vantaggio del MAIE su tutti gli altri partiti: il Movimento Associativo Italiani all’Estero si aggiudica ben il 55% delle preferenze, staccando di molto la Lega, che comunque si piazza seconda classificata con il 14,5% dei voti.

Sul podio anche il Partito Democratico, terzo con il 10,8%, a cui segue Italia Viva, con un discreto 8% (in Italia Renzi non arriva a tanto).

Sorprendono le percentuali da prefisso telefonico di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle e dell’USEI, tutti con lo 0,94%.

Solo un 3,76% per il partito di Giorgia Meloni, mentre in Italia Fdi vola ormai oltre il 10%.

MAIE primo in assoluto, dunque, e a livelli non facili da raggiungere. Probabilmente anche grazie al suo impegno e al suo incessante lavoro come esponente del governo italiano, Ricardo Merlo continua a convincere e a farsi apprezzare.

Non dimentichiamoci che il MAIE è il movimento fondato e presieduto da Merlo, l’eletto all’estero più votato di sempre, l’unico parlamentare della prima pattuglia di 18 eletti sopravvissuto elezione dopo elezione. Uno così non è facile da battere. Gli altri partiti lo sanno bene ed è per questo che, in America Meridionale in particolare, si preparano fin d’ora – non tutti allo stesso modo e con la stessa energia, a dir la verità – alle prossime elezioni politiche, quando sarà.