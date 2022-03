SANTO DOMINGO | Benvenuta Francesca

Tra i vari impegni in agenda non poteva di certo mancare l’incontro con l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas

“Francesca Alderisi, senatrice di Forza Italia eletta nella ripartizione estera Nord e Centro America, questa settimana sarà nella Repubblica Dominicana per incontrare la comunità italiana. Tra i vari impegni in agenda non poteva di certo mancare l’incontro con l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas, riunione che si terrà nella mattina di venerdì 25 marzo presso la sede dell’Ambasciata”. A scrivere è Ricky Filosa per Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi, che dedica la sua ultima copertina proprio alla senatrice azzurra.

“Previsto per il giorno dopo, sabato 26 marzo, un momento conviviale con i principali esponenti della collettività, una cena presso il “Ristorante da Franco” a cui è stato invitato tutto il Comites, oltre alle associazioni riconosciute e la Camera di Commercio.

Francesca è già stata in RD in passato, ma questa sarà la prima volta da quando è stata eletta parlamentare della Repubblica Italiana.

Azzurro Caribe seguirà da vicino la senatrice azzurra durante i giorni in cui sarà in questo splendido Paese dei Caraibi e sul prossimo numero vi racconterà tutti i particolari della sua missione. Intanto, benvenuta Francesca”, conclude Filosa.