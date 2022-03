JADEA FITNESS | Arriva la nuova linea Fitness, accordo con Norman Group

La società Jadea, titolare dell’omonimo marchio italiano di intimo femminile, annuncia la sigla di un accordo con Norman Group, società italiana leader in Europa nella tecnologia di abbigliamento seamless, per la produzione della nuova linea Jadea Fitness.

I capi della nuova collezione sportswear Jadea Fitness saranno prodotti su licenza da Norman Group: il brand Jadea potrà così beneficiare di un partner strategico, forte di una capacità produttiva di oltre 20 milioni di capi l’anno in 7 diversi stabilimenti distribuiti tra Italia ed Europa.

Per un marchio come Jadea, spinto da un forte spirito creativo e innovativo volto alla continua ricerca della qualità e del comfort in ambito underwear e homewear, l’accordo con Norman Group costituisce una nuova opportunità di crescita e sviluppo della propria presenza sul mercato italiano ed estero. Una presenza già qualificata e radicata, come dimostra la proficua partnership con Belén Rodriguez, celebre volto del brand Jadea da diversi anni.

La linea dedicata Fitness, indossata con personalità dalla modella argentina, permetterà al marchio Jadea di intercettare una nuova fascia di clienti, portando ad un ampliamento della gamma prodotti verso il settore sportswear.

I nuovi prodotti Jadea Fitness interpretano il concetto di abbigliamento sportivo e di tendenza attraverso una gamma di top, canotte, t-shirt e leggings elastici, traspiranti e caratterizzati dall’assenza di cuciture (seamless), una tecnologia che garantisce comfort e massima libertà di movimento.

L’esperienza e il know-how nella produzione di capi di intimo seamless, outwear e sportswear, caratterizzati da alta qualità e prezzo competitivo, rendono Norman Group il perfetto partner per un’azienda in espansione continua come Jadea.

L’avvio dei rapporti con Norman Group ha impresso un’ulteriore accelerazione ai piani di crescita di Jadea, marchio storico con oltre 20 anni di attività specializzato nel vestire le donne nella loro intimità con energia e dinamismo. Valori che trovano linfa vitale anche nella nuova collezione sportswear.