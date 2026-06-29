Massimo Romagnoli, Presidente della V Commissione CGIE “Sistema Paese e Made in Italy” e responsabile per gli Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare, ribadisce la necessità di rafforzare una proposta politica chiara, concreta e coerente all’interno del centrodestra italiano ed europeo.

“Il tempo delle ambiguità è finito. Gli italiani chiedono serietà, competenza, coraggio e risultati. Alternativa Popolare deve essere la casa di chi crede nel centrodestra, nel Partito Popolare Europeo, nella famiglia, nell’impresa, nel lavoro, nella sicurezza e nella difesa del Made in Italy”, dichiara Romagnoli.

Secondo Romagnoli, oggi esiste uno spazio politico importante per una forza popolare, moderata ma determinata, capace di parlare non solo alle istituzioni, ma soprattutto ai cittadini, agli imprenditori, ai professionisti, ai giovani e alle comunità italiane residenti all’estero.

“Non dobbiamo inseguire modelli che non ci appartengono. Dobbiamo avere il coraggio di essere noi stessi: popolari, europeisti, cristiani, liberali, produttivi e profondamente italiani. Il centro non può essere il luogo dell’incertezza, ma il luogo della responsabilità e del governo”, prosegue Romagnoli.

Particolare attenzione viene posta al ruolo degli italiani nel mondo, considerati da Romagnoli una risorsa strategica per il Paese.

“Gli italiani all’estero non sono cittadini di serie B e non sono turisti della patria. Sono una grande forza economica, culturale, sociale e politica. Ogni giorno rappresentano l’Italia nel mondo, creano lavoro, costruiscono ponti commerciali, difendono la nostra lingua, la nostra cultura e il nostro Made in Italy. È arrivato il momento di riportarli al centro dell’agenda politica nazionale”.

Romagnoli sottolinea inoltre l’importanza di un centrodestra credibile in Europa, capace di stare dentro le grandi famiglie politiche europee e di difendere gli interessi italiani con autorevolezza.

“L’Italia deve contare di più in Europa. Ma per contare bisogna essere presenti, credibili, preparati e coerenti. La nostra collocazione naturale è nel centrodestra europeo, nel PPE, accanto a chi vuole costruire un’Europa più forte, meno burocratica, più vicina alle imprese, alle famiglie e ai territori”.

Infine, Romagnoli lancia un messaggio politico chiaro:

“Alternativa Popolare deve parlare con più forza, più chiarezza e più determinazione. Non basta essere seri: bisogna anche saper comunicare una visione. La nostra missione è costruire un centrodestra popolare, concreto, europeo e nazionale, capace di dare risposte vere agli italiani in Italia e nel mondo”.