La solidarietà internazionale si mobilita per il Venezuela dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese nelle scorse ore. Tra i primi Stati ad offrire un aiuto concreto c’è la Repubblica Dominicana, che ha annunciato l’invio di aiuti umanitari e di personale specializzato nelle operazioni di ricerca e soccorso.

A comunicarlo è stato il presidente dominicano, Luis Abinader, che ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico con la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez per esprimere vicinanza e sostegno al popolo venezuelano.

«Ho appena conversato con la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, per esprimerle, a nome del popolo e del Governo dominicano, la nostra più profonda solidarietà di fronte alla tragedia causata dal devastante terremoto», ha scritto Abinader sui propri canali social.

Il capo dello Stato dominicano ha inoltre confermato la disponibilità immediata di squadre specializzate di ricerca, soccorso e assistenza alle emergenze appartenenti alle Forze Armate della Repubblica Dominicana, che potranno affiancare le autorità venezuelane nelle operazioni di salvataggio e assistenza alla popolazione.

Due forti scosse e numerose repliche

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità e dagli istituti di monitoraggio sismico, il Venezuela è stato colpito da due potenti terremoti di magnitudo 7.5 e 7.2, seguiti da oltre venti scosse di assestamento di minore intensità.

Le aree più colpite si trovano nel nord del Paese, dove si registrano gravi danni a edifici, infrastrutture e servizi essenziali. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e il bilancio delle vittime e dei feriti continua ad essere aggiornato dalle autorità locali.

La solidarietà della comunità internazionale

L’iniziativa della Repubblica Dominicana si inserisce nel più ampio movimento di solidarietà internazionale che si sta sviluppando nelle ore successive al sisma. Diversi Paesi dell’America Latina e della comunità internazionale hanno espresso vicinanza al Venezuela, mentre organizzazioni umanitarie e squadre di protezione civile si preparano a intervenire nelle zone maggiormente devastate.

In attesa di un quadro definitivo sull’entità dei danni, la priorità resta il salvataggio dei dispersi, l’assistenza agli sfollati e il ripristino dei servizi essenziali nelle aree colpite dal terremoto.