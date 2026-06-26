Si rafforzano i rapporti tra l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) e la Repubblica Dominicana. Il Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli, ha concluso una missione istituzionale a Santo Domingo, durante la quale ha incontrato le principali autorità del Paese per consolidare la collaborazione nei settori della giustizia, della sicurezza, dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione.

Nel corso della visita, Silli ha avuto colloqui con la Procuratrice Generale Yeni Berenice Reynoso, il Viceministro degli Affari Esteri Francisco Caraballo, il Ministro della Presidenza José Ignacio Paliza, la Vice Ministra della Cooperazione Internazionale Olaya Dotel Caraballo, il Ministro della Giustizia Antoliano Peralta Romero e l’Ambasciatore dell’Unione Europea nella Repubblica Dominicana, Raul Fuentes Milani.

Gli incontri hanno consentito di fare il punto sui numerosi programmi che vedono la Repubblica Dominicana protagonista delle iniziative promosse dall’IILA, con particolare attenzione alla cooperazione in materia di giustizia e sicurezza attraverso il programma europeo EL PACCTO 2.0, dedicato al rafforzamento delle istituzioni impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e i reati economici.

Grande apprezzamento è stato espresso anche per il progetto “Promozione e rafforzamento della Giustizia Minorile Riparativa nei Paesi membri del SICA”, realizzato dall’IILA insieme alla Segreteria Generale del Sistema di Integrazione Centroamericana (SICA) e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Proprio nei giorni scorsi Santo Domingo ha ospitato il terzo Incontro Regionale del Tavolo sulla Giustizia Minorile Riparativa, durante il quale è stato approvato il Quadro Concettuale e il Modello Regionale di Giustizia Minorile Riparativa, oltre alla convalida di una campagna regionale di sensibilizzazione per promuovere sistemi di giustizia più inclusivi e orientati al recupero dei minori.

La missione ha inoltre confermato l’ampiezza della collaborazione tra IILA e Repubblica Dominicana anche in altri ambiti strategici. Tra questi figurano i programmi di formazione nel settore spaziale sviluppati insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, i progetti dedicati all’agricoltura di precisione, all’economia circolare, allo sviluppo sostenibile e le numerose iniziative culturali finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e agli scambi artistici e accademici tra Italia e America Latina.

La visita istituzionale si è conclusa con l’individuazione di nuove opportunità di collaborazione e con la conferma della volontà condivisa di proseguire e rafforzare il percorso di cooperazione tra l’IILA e la Repubblica Dominicana, uno dei partner più attivi dell’Organizzazione nell’area latinoamericana.