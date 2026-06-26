Entra nel vivo alla Camera l’esame della riforma della legge elettorale. Nel corso della discussione generale sul disegno di legge, la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, ha illustrato gli obiettivi del provvedimento, ribadendo che la nuova normativa punta a coniugare stabilità di governo e piena rappresentanza democratica.

“Il disegno di legge oggi all’esame dell’Aula favorisce la realizzazione dell’obiettivo della stabilità e dell’efficienza dell’azione di governo, senza sacrificare in alcun modo la piena rappresentatività delle Camere e il pluralismo che caratterizza la società italiana”, ha dichiarato Casellati.

Uno dei punti centrali della riforma è il premio di governabilità, destinato alla lista o alla coalizione che otterrà almeno il 42% dei voti validi a livello nazionale. Il premio assegnerà 70 seggi aggiuntivi alla Camera dei deputati e 35 al Senato.

Secondo la ministra, questa misura consentirà di garantire una maggioranza parlamentare stabile direttamente attraverso il voto degli elettori, evitando che la formazione del governo dipenda da successivi accordi politici o da complesse dinamiche parlamentari.

Casellati ha ricordato che la Corte Costituzionale ha già riconosciuto la legittimità di un premio di maggioranza, ritenendo ragionevole una soglia intorno al 40% dei consensi. Tuttavia, nel corso delle 75 audizioni svolte durante l’iter parlamentare, numerosi esperti hanno evidenziato come quella percentuale non avrebbe garantito matematicamente il raggiungimento della maggioranza assoluta nelle due Camere.

Per questo motivo il Governo ha deciso di innalzare la soglia al 42%, tenendo conto anche del peso dei seggi assegnati nelle circoscrizioni speciali, come la Circoscrizione Estero, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta.

“La modifica introdotta nel nuovo testo spinge l’asticella ancora più in alto rispetto a quanto richiesto dalla Consulta”, ha spiegato la ministra. “Con il raggiungimento del 42% dei voti validamente espressi sarà matematicamente assicurata una maggioranza parlamentare alla coalizione vincente, frutto esclusivamente della libera scelta degli elettori e non di successive alchimie trasformistiche”.

L’iter parlamentare della riforma proseguirà ora con il confronto tra maggioranza e opposizioni su uno dei provvedimenti più rilevanti della legislatura, destinato a ridefinire le regole con cui gli italiani saranno chiamati a eleggere il prossimo Parlamento.